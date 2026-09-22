Jefe de la Misión de Verificación de la ONU conmemoró el Día Internacional de la Paz en Medellín

El Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Yenča en Medellín durante el Día Internacional de la Paz. Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Medellín

El Secretario General y Jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Miroslav Yenča, conmemoró el Día Internacional de la Paz en un evento que se desarrolló en la Universidad de Medellín de la capital antioqueña.

El encuentro denominado Festival de Jóvenes Constructores de Paz contó con la participación de delegados de diferentes instituciones que trabajan por la paz y la convivencia en la ciudad, el departamento y el país.

Durante su discurso destacó el trabajo social para mantener los acuerdos de paz que se lograron desde el año 2016 entre el gobierno nacional y las extintas FARC-EP; también reconoció el protagonismo de los jóvenes para la solución de conflictos.

Invertir en la paz

Cada año las Naciones Unidas convocan a la conmemoración del Día Internacional de la Paz, que este año invita de manera directa a invertir en la paz para todos, en todas partes y todos los días.

Según explicó el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, se trata de un homenaje a quienes impulsan la acción local, cualquiera que sea, desde cualquier lugar, y pueden aportar su granito de arena.

Dijo que la paz nos llama, nos mueve, nos une e invitó a todas las comunidades a caminar en ese propósito.

Proceso de paz

Dijo el delegado de las Naciones Unidas que “Colombia le dio un ejemplo al mundo con el acuerdo de 2016 entre el gobierno de Colombia y las extintas FARC. Para la misión y para el sistema de las Naciones Unidas ha sido y sigue siendo un honor acompañar al país en este esperanzador camino hacia la paz, marcado desde su inicio por el liderazgo de los propios colombianos y colombianas.

Explicó que reconoce a los jóvenes, las comunidades, las víctimas y los firmantes de paz que siguen haciendo posible este camino en Colombia. “La paz nos llama, nos mueve, nos une”, agregó el delegado.

Protagonismo de los jóvenes

Agregó que no se puede hablar de la paz sin los jóvenes, explicó que “la inclusión de la juventud en procesos de resolución de conflictos es el eje central de la agenda de juventud, paz y seguridad”. Quiero reiterar el compromiso de la misión de verificación de las Naciones Unidas con ustedes, jóvenes, con las comunidades, con las víctimas y con quienes dejaron las armas.

El delegado de la ONU también dijo que no se puede hablar de la paz sin los jóvenes y las jóvenes. Su labor es imprescindible para prevenir conflictos, construir la paz y consolidarla día tras día.

Encuentro con el alcalde de Medellín

Miroslav Jenča se reunió con el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en un encuentro en el que analizaron la importancia de las ciudades y las regiones en el escenario de la paz, la seguridad y el desarrollo en Colombia.

Concluyó sobre este encuentro que valora los esfuerzos que está haciendo la Alcaldía de Medellín en la reincorporación y en brindar las garantías de los firmantes de paz.

Encuentro con firmantes de paz

El representante de la ONU también tuvo un encuentro con los firmantes de paz de Medellín, donde más de 300 personas construyen un proyecto de vida luego de regresar a la vida civil.

En esta reunión se presentaron los retos de sostenibilidad, que demuestran que aún se requiere un respaldo gubernamental y ciudadano.