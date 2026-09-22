Alias ‘Morcilla’, disidente Farc capturado en Cauca, lideraba minería ilegal en Farallones de Cali

Alias ‘Morcilla’, señalado integrante del frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, habría liderado actividades de minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, según las investigaciones conocidas tras su captura en el Cauca.

De acuerdo con el Ejército Nacional, alias ‘Morcilla’ o ‘Bladimir’ habría tenido un papel de liderazgo entre 2019 y 2023 en actividades de explotación ilícita de minerales en el sector de Minas del Socorro, dentro del área protegida.

Las autoridades señalan que estas actividades habrían generado afectaciones a fuentes hídricas y otros recursos naturales de los Farallones de Cali.

“Estaría involucrado en graves afectaciones a los recursos naturales y con economías ilegales que favorecían las finanzas de alias Iván Mordisco”, añadió el coronel Francisco Agudelo, comandante de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 5 del Ejército.

El señalado disidente figuraba entre los ocho más buscados por delitos ambientales en el Cauca y por información que permitiera ubicarlo las autoridades ofrecían una recompensa de hasta 100 millones de pesos.

Fue capturado en Suárez, Cauca, durante una operación del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aérea y la Policía Nacional. Alias ‘Morcilla’ quedó a disposición de las autoridades judiciales para responder por los delitos que se le atribuyen.