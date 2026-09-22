Cárcel para presunto expendedor de estupefacientes en Bayunca en Cartagena

Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Eduard Sánchez Escobar, por su aparente responsabilidad en tráfico local de estupefacientes en el corregimiento de Bayunca, jurisdicción de Cartagena (Bolívar).

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La captura del procesado se concretó durante una diligencia de registro y allanamiento realizada el pasado 4 de septiembre en Bayunca. En el inmueble fueron encontradas 104 bolsas de marihuana listas para su comercialización.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles e inmuebles. Cargos que no fueron aceptados.