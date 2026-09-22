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22 sep 2026 Actualizado 16:28

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Cárcel para presunto expendedor de estupefacientes en Bayunca en Cartagena

Labores investigativas evidenciaron que el procesado, de 35 años almacenaba, distribuía y comercializaba drogas en su vivienda

Fiscalía

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Los elementos materiales probatorios aportados por la Fiscalía General de la Nación permitieron que un juez con funciones de control de garantías impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Eduard Sánchez Escobar, por su aparente responsabilidad en tráfico local de estupefacientes en el corregimiento de Bayunca, jurisdicción de Cartagena (Bolívar).

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La captura del procesado se concretó durante una diligencia de registro y allanamiento realizada el pasado 4 de septiembre en Bayunca. En el inmueble fueron encontradas 104 bolsas de marihuana listas para su comercialización.

Una fiscal especializada de la Seccional Bolívar imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de muebles e inmuebles. Cargos que no fueron aceptados.

Erix Montoya Bustos

Erix Montoya Bustos

Cubre la información de Cartagena desde 2000. Se incorporó a Caracol Radio en 2011 y previamente trabajó...

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