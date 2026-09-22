Falta de agua impide subir Hidroituango a la cota 420 para evitar racionamiento de energía

Antioquia

Aunque la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) autorizó a EPM elevar el nivel del embalse de Hidroituango de la cota 408 a la 420, los bajos caudales que registra actualmente el río Cauca impiden aprovechar la medida para almacenar más agua y fortalecer las reservas energéticas de cara al fenómeno de El Niño y a un eventual riesgo de racionamiento de energía.

Según explicó EPM, la autorización llegó en un momento en el que el caudal del río Cauca se encuentra en niveles históricamente bajos. Humberto Iglesias, gerente (e) de EPM, advirtió que actualmente no hay suficiente agua para incrementar el nivel del embalse hasta la cota 420.

“Viene llegando de manera muy tardía, porque veníamos desde hace mucho tiempo nosotros desde EPM solicitando ese aumento en la cota. ¿Y qué era lo importante de haberlo hecho cuando el caudal estaba amplio, que podíamos embalsar más, aumentar la cota de la 408 a la 420, todo ese espacio lo podíamos estar embalsando. Hoy, cuando llega esta decisión, los caudales mínimos históricos del río Cauca, es decir, no estamos pudiendo generar ese embalsamiento del agua y casi que lo que ingresa tiene que salir generando", explicó Iglesias.

Pese a estas condiciones, EPM espera que durante noviembre se registre una recuperación de las lluvias. De cumplirse las proyecciones, la empresa podría comenzar a elevar el nivel del embalse y aprovechar la nueva autorización para acumular mayores reservas de agua.

El objetivo es que Hidroituango llegue mejor preparado a enero, febrero y marzo, meses en los que podría intensificarse la disminución de las precipitaciones asociada al fenómeno de El Niño, lo que representaría un desafío para la disponibilidad de agua y la generación de energía.

Hidroituango opera a la mitad de su capacidad

De acuerdo con la información entregada por EPM, anteriormente los caudales que llegaban a Hidroituango oscilaban entre los 400 y 600 metros cúbicos por segundo. Actualmente, sin embargo, se encuentran cerca de la mitad de esos registros, una reducción que limita tanto la capacidad de almacenamiento como la generación de la central.

Aunque Hidroituango cuenta con cuatro turbinas que, en conjunto, pueden aportar cerca de 1.200 megavatios (MW) al sistema eléctrico, las condiciones actuales del río Cauca han reducido su operación aproximadamente a la mitad de esa capacidad, con una generación máxima cercana a los 600 MW.