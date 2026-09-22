Comienza hoy Nextech en Medellín, que espera a 5 mil compradores de 20 países

NexTech by Colombiatex es la nueva feria de Inexmoda en Medellín. Cortesía: Inexmoda.

Medellín

Nextech by Colombiatex comienza hoy martes, 22 de septiembre, en Plaza Mayor. Un evento que espera reunir a cerca de 100 expositores, quienes recibirán a unos cinco mil compradores y visitantes especializados que llegarán de 20 países.

Este nuevo espacio busca que las soluciones de base tecnológica puedan brindar respuestas a algunos de los principales desafíos de competitividad del sistema moda.

Mejorar la productividad y optimizar procesos son algunos de los objetivos de este encuentro.

¿Qué se encontrará en el evento?

Durante esta feria se ofrecerá maquinaria, inteligencia artificial, software, automatización, logística y soluciones para el comercio digital del sector textil confección.

En esta nueva plataforma se reunirán en un mismo espacio las empresas del sistema moda, proveedores de tecnología y desarrolladores de soluciones para distintas etapas de la cadena de valor.

En Plaza Mayor los visitantes van a encontrar maquinaria para hilatura, tejido plano y de punto, no tejidos, acabados y confección, además de insumos químicos y colorantes, repuestos, lubricantes, accesorios y equipos de laboratorio. A esto se suman soluciones de software, inteligencia artificial, analítica de datos, automatización, gestión de producción, trazabilidad, logística, distribución y tecnología para retail y comercio electrónico.

Nextech se hará hasta el próximo jueves, 24 de septiembre, con visitantes especializados procedentes de México, Panamá, Costa Rica, Ecuador, Chile, Brasil, Puerto Rico, España y otros países.

En el mercado local, se tienen previstos visitantes de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Itagüí, Ibagué, Envigado, Bucaramanga, Pereira, Cúcuta, Dosquebradas, La Estrella, entre otros.

Empresas interesadas en tecnología

Según la Encuesta de Maquinaria y Tecnología de Inexmoda, el 40 por ciento de las empresas consultadas planea invertir en tecnología para producción y el 33 por ciento destinar recursos a marketing y crecimiento digital.

Esta medición también indica que el 54 por ciento de las empresas encuestadas identifica el costo como la principal barrera para incorporar tecnología y el 37 por ciento señala la falta de conocimiento y acompañamiento como una dificultad.

Sebastián Díez, presidente ejecutivo de Inexmoda, dijo que “Nextech nace desde los desafíos que tiene el Sistema Moda y no desde la tecnología por sí sola. Colombia tiene una oportunidad para construir una industria más competitiva y preparada para el mundo, pero para lograrlo necesitamos que la innovación se traduzca en productividad, eficiencia, velocidad y capacidad de respuesta. Queremos que las empresas encuentren las soluciones de base tecnológica que realmente necesitan, conozcan cómo aplicarlas a sus negocios y puedan convertirlas en nuevas oportunidades para crecer y competir en los mercados internacionales”.

Sostenibilidad en Nextech

Durante los tres días de feria se tiene prevista la Ruta de Sostenibilidad de Inexmoda, donde se mostrarán soluciones de maquinaria, tecnología, software, logística y servicios orientadas a optimizar el consumo de agua y energía, reducir desperdicios, mejorar la trazabilidad y hacer más eficiente la cadena de suministro.

Innovación en la feria

Otro de los espacios que tendrá la feria será el Hall de Innovación, que concentrará desarrollos y casos de aplicación de tecnologías emergentes, con la participación de emprendedores, startups, inversionistas y empresas del sector.

Espacio para el conocimiento

El Set de Conocimiento tendrá la presencia de expertos que explicarán los cambios que están generando la inteligencia artificial, la automatización, el comercio digital y las nuevas tecnologías en el negocio de la moda.

Fashion Summit

La programación incluye el Colombia Fashion Summit, que tendrá su segunda edición este miércoles, 23 de septiembre, en Medellín, bajo el concepto Keys for Growth o claves para el crecimiento.