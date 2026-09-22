EPM advierte posibles cobros adicionales por alto consumo de agua ante El Niño en octubre

Los usuarios que superen determinados niveles de consumo de agua podrían enfrentar cobros adicionales en sus facturas de servicios públicos si se agravan las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño en los próximos meses en Colombia.

Empresas Públicas de Medellín explicó que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) contempla medidas para desincentivar el consumo excesivo de agua durante periodos de escasez.

Santiago Wilches, gerente de Acueducto y Alcantarillado de EPM, señaló que estas disposiciones se aplicarían una vez se cumplan las condiciones establecidas por la regulación para la declaratoria del fenómeno de El Niño por parte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), prevista para el próximo 8 de octubre.

“Como hay un tema de formalismo que debe ser cuando se presente cinco veces consecutivas señales de presencia de fenómeno de El Niño, eso va a ocurrir el 8 de octubre. Ese día el IDEAM seguramente sacará la resolución y la Comisión de Regulación de Agua Potable nos anunciará a todos los prestadores en qué consiste esa medida”, detalló el gerente.

¿A quiénes aplicarían los cobros adicionales?

La regulación establece medidas diferenciadas para los usuarios residenciales y no residenciales.

En el caso de los hogares, se fijarían límites de consumo a partir de los cuales podría aplicarse un cobro adicional por cada metro cúbico de agua utilizado. Esto significa que quienes superen los topes establecidos tendrían que pagar un valor mayor en su factura.

Para los usuarios no residenciales, la medida estaría orientada a promover una reducción del consumo. En este caso, se contempla una penalización para quienes no logren disminuir al menos un 10 % su consumo de agua frente al promedio de referencia.

Analizan condiciones climáticas

Representantes de EPM participaron en una reunión con el director del IDEAM para analizar la evolución de las condiciones climáticas y las señales que podrían anticipar un escenario de mayor afectación por el fenómeno de El Niño.

Durante el encuentro se reconoció que esperar hasta que se cumplan todos los requisitos establecidos en la regulación podría retrasar la implementación de medidas para reducir el consumo de agua y evitar consecuencias grandes de desabastecimiento.

Por ahora, la aplicación de estas medidas está condicionada al cumplimiento de los criterios regulatorios y a la evolución de las condiciones climáticas en el país.