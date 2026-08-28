Bajos niveles del río Cauca obligan a Hidroituango a operar con la mitad de sus unidades

Antioquia

La llegada del fenómeno de El Niño y los bajos caudales que registra actualmente el río Cauca ya tienen efectos sobre la operación de Hidroituango. De acuerdo con EPM, la central hidroeléctrica está generando hoy con dos de sus cuatro unidades, debido a que el afluente alcanzó mínimos históricos a la altura de Ituango.

El gerente de Generación de Energía de EPM, Alberto Mejía Reyes, explicó que desde finales de julio se han registrado caudales cercanos a los 250 metros cúbicos por segundo, niveles que limitan la capacidad de generación de la central.

“Tenemos ya mínimos históricos a la altura de Ituango desde julio. A finales de julio hemos tenido ya caudales de 250 metros cúbicos por segundo, que son caudales que nos permiten generar solamente con dos de las cuatro unidades de generación”, señaló Mejía.

Alerta por bajos caudales

La situación representa además un desafío para el embalse de Hidroituango, que busca alcanzar la cota 420, tras la autorización de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales para evitar un eventual racionamiento de energía o apagón, debido a que el bajo ingreso de agua dificulta la recuperación de sus niveles.

Para EPM, este escenario genera preocupación frente al comportamiento futuro de los caudales del río Cauca, pues una mayor intensidad del fenómeno climático podría profundizar los bajos niveles que actualmente enfrenta la principal fuente hídrica de Hidroituango.

Según explicó EPM, existe expectativa de que durante octubre y noviembre se presenten lluvias que permitan mejorar las condiciones hidrológicas. Sin embargo, advirtió que el comportamiento actual del río Cauca evidencia la intensidad del fenómeno de El Niño.

Mientras se esperan las lluvias de los próximos meses, la central continúa operando con la mitad de sus unidades de generación, en medio de uno de los escenarios hidrológicos más bajos registrados en la zona.