Eduardo Méndez estalla: “Quieren sacar a Santa Fe de Bogotá”

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, expresó su molestia con Sencia, concesionario que administra el estadio El Campín y la construcción del nuevo escenario deportivo de Bogotá, al no poder contar con el estadio para el juego de ida de la final de la Liga femenina, este miércoles ante el Deportivo Cali.

El próximo 2 y 3 de octubre, el escenario será sede del concierto de BTS; no obstante, su montaje iniciará desde este mismo martes, necesitando de al menos 10 días para su elaboración.

“Nosotros nos enteramos el día de ayer, previo a una reunión de la Comisión local, donde nos dijeron que el estadio lo recibirían hoy, después del partido de Cali y que no lo vuelven a soltar, lo que indicaba que el partido femenino no se podía jugar”, comentó Méndez en diálogo con el MorninGol de AS Colombia.

Al respecto, añadió: “Nosotros estábamos esperando una comunicación de ellos como empresa, nos tienen arrendado el estadio hasta el 2050, creo, porque la cláusula dice que se prorrogará hasta que se termine el estadio nuevo. Tengo un contrato firmado, está estipulado, donde dicen qué tienen que hacer, cómo deben comunicar y a quién deben comunicar. Tienen un contrato firmado con el club Independiente Santa Fe y no con la Comisión Distrital de Seguridad y Comodidad de Convivencia para el fútbol de Bogotá, ellos no firmaron con ellos, ellos firmaron con Santa Fe y hay unas cláusulas para cumplir”.

Y reveló que buscarán jugar la final en Tunja: “La primer cláusula no se cumple, no nos dieron aviso. Por tal razón, al ver que nos sacan un comunicado, en horas de la noche, nosotros tenemos que comenzar a actuar y nosotros creemos que, no podemos jugar donde ellos quieren, donde ellos ordenan, porque es que no nos pueden dar ordenes y nosotros ya estamos buscando el estadio de la ciudad de Tunja”.

“Es más, ya me han llamado amigos a ofrecerme buses para salir en caravana hacia esa ciudad. Estamos pendientes de hablar con el Alcalde de la ciudad de Tunja, a ver si podemos jugar. Estoy comunicándome también con el presidente de la Dimayor, a ver si podemos jugar allá”, agregó.

Méndez concluyó, refiriéndose a que hay una intención de sacar al club de la capital del país: “Es demasiado triste que una final del fútbol femenino, por el capricho de una empresa que no ha cumplido, pero quiere sacar el fútbol de Bogotá, quiere sacar a Santa Fe de Bogotá, es muy triste”.

El presidente Santa Fe, también habló de todos los afectados con dicha situación: “Afecta a todo el mundo, a los mismos vendedores, jugadoras, a sus familias, a la institución. Dentro de lo que nos pasó Sencia, hace mucho tiempo, era que separaban el estadio el 1, 2, 3 y 4 de octubre y en septiembre no nos hicieron la observación, por eso contamos con el partido de hoy (martes) y el partido de mañana (miércoles)”.

Finalmente, Méndez se planteó que exista una situación personal de Sencia con la institución. “A sabiendas que Santa Fe hoy tiene la disminución de su nómina, pero tiene que cumplir, tenemos tres jugadoras en Selección Colombia, seis jugadoras lesionadas. Esto me deja muy triste, esto es un mensaje para los señores de Sencia, yo no sé si es un problema directo con el presidente de Santa Fe y con la institución”, comentó.