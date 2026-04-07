BTS anuncia su esperado WORLD TOUR ‘ARIRANG’ en Bogotá: entradas ya disponibles

La fiebre del K-pop vuelve a encenderse en Colombia con el anuncio oficial de la llegada de BTS a Bogotá como parte de su nueva gira internacional WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 26: (L-R) Jungkook, V, Suga, Jin, RM, Jimin and J-Hope of music group BTS attend the 62nd Annual GRAMMY Awards at Staples Center on January 26, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin Ampliar LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 26: (L-R) Jungkook, V, Suga, Jin, RM, Jimin and J-Hope of music group BTS attend the 62nd Annual GRAMMY Awards at Staples Center on January 26, 2020 in Los Angeles, California. (Photo by Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic) / Axelle/Bauer-Griffin Cerrar

La noticia ha generado gran expectativa entre los seguidores, quienes ya pueden acceder a las entradas mediante su ARMY Membership, iniciando así la cuenta regresiva para uno de los conciertos más esperados del año.

El grupo surcoreano, considerado un fenómeno global de la música contemporánea, regresa a Latinoamérica con un espectáculo que promete ser una experiencia única.

El ARIRANG Tour se perfila como un recorrido por los grandes éxitos de BTS, junto con nuevas propuestas musicales que reflejan la evolución artística de la banda.

La preventa exclusiva para los miembros del ARMY Membership garantiza a los fanáticos más fieles la posibilidad de asegurar sus entradas antes de la venta general.

Este sistema de acceso anticipado ha sido una constante en las giras internacionales de BTS, reforzando el vínculo especial entre la agrupación y su comunidad global de seguidores.

El concierto en Bogotá se suma a una lista de ciudades estratégicas dentro de la gira, consolidando a la capital colombiana como uno de los puntos clave en el mapa latinoamericano del K-pop.

La llegada de BTS no solo representa un acontecimiento musical, sino también un impacto cultural y económico para la ciudad, que se prepara para recibir a miles de asistentes nacionales e internacionales.

La expectativa es alta: cada presentación de BTS se caracteriza por una producción de gran formato, con escenografías innovadoras, coreografías impecables y un despliegue audiovisual que convierte cada show en un espectáculo multisensorial.

Con el anuncio de la venta de entradas, comienza oficialmente la cuenta regresiva para el encuentro entre BTS y el ARMY colombiano.

Los seguidores ya se movilizan en redes sociales para compartir su entusiasmo y organizarse en torno a este evento que promete ser histórico.