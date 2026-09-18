Comerciantes esperan que traslado de Digno Palomino reduzca las extorsiones en el Atlántico

El traslado de Digno Palomino, señalado como cabecilla del grupo criminal ‘Los Pepes’, a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Santander, generó reacción entre los comerciantes, quienes esperan que esta medida contribuya a reducir los casos de extorsión que afectan al sector.

Orlando Jiménez, representante de los comerciantes, aseguró que las decisiones orientadas a fortalecer el control sobre organizaciones criminales pueden generar mayor tranquilidad para los micro y pequeños comerciantes, quienes han denunciado amenazas, llamadas intimidatorias, panfletos y ataques contra sus negocios.

El dirigente gremial señaló que, según información entregada por las autoridades, en varios casos las extorsiones serían cometidas por delincuentes del mismo entorno de las víctimas que utilizan el nombre de estructuras criminales para intimidar a los comerciantes.

“Las decisiones que está tomando el Gobierno Nacional, todas son tendientes a garantizar la tranquilidad, vida y honra de, sobre todo, de los micro y pequeños comerciantes que hemos padecido el flagelo de la extorsión en los últimos ocho años. Nosotros conocemos por las mismas autoridades que en muchos de los casos quienes extorsionan a los micro y pequeños comerciantes son delincuentes comunes que están en su mismo entorno, que se hacen pasar por una u otra organización reconocida a nivel local, a nivel regional o a nivel nacional”, dijo el dirigente.

Esperan que estas acciones generen “tranquilad”

Jiménez manifestó que esperan que las acciones adoptadas por las autoridades permitan disminuir la zozobra que vive el comercio y avanzar hacia mejores condiciones de seguridad para quienes desarrollan sus actividades económicas.

“Todas las acciones que lleven, ojalá, en un corto plazo, generen un clima de tranquilidad y esa zozobra y esa angustia en que viven los comerciantes por estas llamadas, por estas visitas, por estos panfletos, por estas intimidaciones que le hacen a veces con disparos a los negocios o intentos de incinerar los mismos, pues, ojalá cese esa horrible noche”, concluyó.