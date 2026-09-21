Presidencia pidió evaluar solicitud de sometimiento de ‘Digno Palomino’, cabecilla de ‘Los Pepes’

A través de una carta enviada a la Fiscalía, la Presidencia pidió evaluar la solicitud de sometimiento hecha por Digno Palomino, cabecilla de los ‘Pepes’, después de que asegurara está dispuesto a comparecer ante las autoridades, responder por los hechos que se le atribuyan, reparar a las víctimas y frenar la extorsión que durante años afectó a Barranquilla y al departamento del Atlántico.

El oficio también fue enviado para La solicitud también es para el Ministerio de Justicia, con el fin de que evalúen los compromisos ofrecidos y respondan al solicitante dentro de su “ratificación de voluntad de sometimiento a la justicia”.

En los documentos se solicita tomar las acciones a que haya lugar, teniendo en cuenta que Palomino es uno de los criminales más buscados, acumula más de 15 años de trayectoria delictiva y ha sido relacionado judicialmente con homicidios, extorsiones y otras actividades ilegales en el departamento.

El Gobierno analizará los compromisos que ofrece Palomino: un cese unilateral de la violencia y extorsiones en Barranquilla y el departamento del Atlántico, entrega de información de la organización, aporte a la verdad y reparación a las víctimas.

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