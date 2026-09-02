Banda criminal ‘Los Pepes’ anunciaron que quieren someterse a la justicia

Justicia

Digno José Palomino y Aldair Enrique Montenegro Mejía, cabecillas de la estructura delincuencial ‘Los Pepes’, que opera en Barranquilla y su área metropolitana, le enviaron una carta al presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y a la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, en la que expresaron su intención de someterse a la justicia.

Desde el patio 34 de la cárcel de Picaleña, en Ibagué (Tolima), los jefes de la organización criminal expresaron su intención de cesar unilateralmente cualquier hecho violento o delictivo.

“En nuestra calidad de facilitadores e interlocutores de la Banda Delincuencial Organizada ‘LOS PEPES’, que opera en Barranquilla y su área metropolitana, de manera libre, consciente y voluntaria, nos permitimos ratificar públicamente nuestra voluntad de someternos a la justicia colombiana, dentro del marco de la Constitución, la ley y las garantías fundamentales que corresponden a toda persona”, se lee en la carta.

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En la misiva señalaron que tienen la intención de cesar cualquier hecho de violencia en la región Caribe.

“Esta manifestación tiene como propósito expresar nuestra disposición, seria e inequívoca para contribuir a la construcción de una salida jurídica, institucional y restaurativa frente a los hechos y circunstancias relacionados con la estructura denominada ‘LOS PEPES’, así como con el flagelo de violencia, extorsiones, homicidios y demás conductas delictivas que durante años han afectado a Barranquilla y al departamento del Atlántico”, afirmaron.

Además, expresaron su interés en comparecer ante la justicia.

“Ratificamos nuestra disposición de comparecer ante las autoridades competentes, responder por los hechos que legalmente nos sean atribuidos y someternos a los procedimientos establecidos por el ordenamiento jurídico colombiano. Nuestra voluntad es que cualquier proceso de sometimiento se desarrolle dentro de un marco de legalidad, transparencia, garantías judiciales y respeto por los derechos de las víctimas y de la sociedad”, señalaron en la carta.