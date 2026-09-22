Agricultor murió mientras intentaba salvar su finca de un incendio forestal en Ibagué

Ibagué

Las autoridades de Ibagué confirmaron que se registró la primera víctima fatal a causa de un incendio forestal que se presentó en la vereda Morrochusco del corregimiento de Coello Cocora.

Según indicó Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo de Ibagué, la víctima fatal fue identificada como Carlos Eduardo Mosquera de aproximadamente 73 años, persona que ayudaba al parecer a apagar un incendio cuando sufrió un accidente.

“Tenemos que lamentar el fallecimiento de una persona en medio del incendio forestal que se presentaba, es un lamentable suceso, es un adulto mayor identificado como Carlos Eduardo Mosquera”, dijo Humberto Leal, secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo del Tolima.

Desde la Alcaldía de Ibagué enviaron un mensaje de solidaridad para la familia de la persona fallecida, pero al igual hicieron un llamado a los ciudadanos que apoyan como voluntarios la atención de los incendios forestales a tener precaución debido al riesgo que se corre por la falta de experticia.

“El incendio fue controlado por los bomberos finalizando en horas de la tarde. El hecho fue reportado a las autoridades para que realizaran el levantamiento del cuerpo de esta persona que tenía una condición de movilidad reducida”, resaltó Leal.

La Alcaldía de Ibagué anunció acompañamiento a la familia de Carlos Eduardo Mosquera, ciudadano que falleció en medio del apoyo a un incendio forestal en el sector de Morrochusco en el corregimiento de Coello Cocora.

Caracol Radio conoció que Carlos Eduardo Mosquera era un reconocido comerciante en la Plaza de la 21 del sector agrario, además cultivador de yuca en zona rural.

Según Albeiro Mora, líder de la Plaza de la 21, Mosquera fue fundador de Asoagraria, bodega en la que los productores del campo de Ibagué comercializan sus productos.

“A él le gustaba cantar música de Vicente Fernández entre otros artistas en la calle 22 con cuarta. La última vez que compartí con el fue el pasado fin de semana en una actividad de celebración de amor y amistad”, puntualizó Mora.