Nueva zona Wi-Fi llega a la urbanización Simón Bolívar en el sur de Cartagena

La Alcaldía Mayor de Cartagena, a través de la Oficina Asesora de Informática, inauguró una nueva zona Wi-Fi gratuita en la urbanización Simón Bolívar, una iniciativa que busca facilitar el acceso a internet para residentes de la comunidad y brindar nuevas oportunidades para el estudio, el trabajo, la información y el acceso a servicios digitales.

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Con esta nueva zona de conectividad, los habitantes de la urbanización Simón Bolívar podrán acceder de manera gratuita a internet, especialmente estudiantes, jóvenes, trabajadores y adultos mayores que requieren herramientas digitales para desarrollar sus actividades cotidianas.

“Ya son 42 zonas Wi-Fi distribuidas en diferentes puntos de Cartagena. Con esto seguimos conectando a más ciudadanos e impulsando la transformación digital”, destacó *Wendy Macea*, funcionaria de la Oficina Asesora de Informática.

La llegada de esta zona Wi-Fi representa, además, un beneficio para la comunidad, al permitir que más personas puedan aprovechar las herramientas digitales y mantenerse conectadas con oportunidades de formación, información y comunicación.

“Estamos muy agradecidos por esta labor de la Alcaldía de Cartagena de traer la red Wi-Fi para nuestra comunidad. Es un beneficio y una oportunidad para nuestros jóvenes, trabajadores y estudiantes, para acceder a sus necesidades”, afirmó Viviana Puello, presidenta de la JAC de la urbanización Simón Bolívar.

Asimismo, Juan José Camacho, residente de la urbanización Simón Bolívar, resaltó el impacto que tendrá esta conexión para diferentes generaciones de la comunidad: “Esto nos ayudará a avanzar mucho, tanto a los jóvenes como a los adultos mayores. Nos ayudará con el estudio, la información y a tener acceso general al internet, que a estas alturas no es fácil para todo el mundo”.

Con la puesta en funcionamiento de esta nueva zona Wi-Fi, la Alcaldía de Cartagena continúa fortaleciendo la infraestructura digital de la ciudad y generando espacios que permitan a las comunidades acceder a las oportunidades que ofrece la tecnología.