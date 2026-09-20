Modelo de aseo en Santa Marta está agotado por lo que se evalúa iniciar un nuevo esquema

Santa Marta

Durante el debate de control político a la empresa Atesa realizado en la Comisión Tercera del Concejo Distrital de Santa Marta, se conoció que el modelo actual de prestación del servicio de aseo está agotado y requiere una transformación hacia un esquema basado en la gestión integral de residuos sólidos y la economía circular.

La información fue revelada por el gerente Essmar David Millan quien manifestó que la acumulación de residuos alrededor de los contenedores también representa una preocupación sanitaria, debido a la presencia de vectores y los efectos que puede generar la contaminación.

“Estuvimos varios funcionarios atendiendo la citación de la Comisión Tercera del Concejo de Santa Marta, donde se plantearon algunas inquietudes con relación al actual modelo de prestación del servicio público domiciliario de aseo y la transición hacia un nuevo modelo”, detalló el funcionario.

Durante la sesión se trató el tema de la descontenerización en Santa Marta, donde la empresa ATESA manifestó que estos están siendo retirados de la ciudad.

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Es de recordar que, hace unos días se instaló una mesa técnica para avanzar en el proceso de revisión, valoración y reversión de los activos vinculados a la operación del servicio público domiciliario de aseo que actualmente se encuentra a cargo de ATESA