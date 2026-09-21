Hallan sin vida a joven reportado como desaparecido en Marinilla

Marinilla, Antioquia

Las autoridades investigan las circunstancias que rodean la muerte de Carlos Andrés Muñoz Ocampo, un joven de 18 años que había sido reportado como desaparecido desde el viernes 18 de septiembre y cuyo cuerpo fue hallado en zona rural del municipio del Oriente antioqueño.

De acuerdo con información entregada por la Alcaldía de Marinilla, después de cerca de 16 horas de búsqueda, en un operativo liderado por la Secretaría de Seguridad y en el que participaron la Policía y el Cuerpo de Bomberos, el cuerpo del joven fue localizado en una zona boscosa de la vereda La Primavera.

Según el reporte preliminar de las autoridades, Carlos Andrés presentaba heridas ocasionadas con arma blanca, y mútiples signos de violencia.

¿Qué se sabe del caso?

Las primeras versiones conocidas indican que el joven habría llegado hasta la vereda La Primavera durante la tarde-noche del viernes 18 de septiembre. Allí, presuntamente, se habría encontrado con varias personas y, por circunstancias que son materia de investigación, se habría presentado una riña.

Posteriormente, sus familiares y allegados perdieron comunicación con él y no volvieron a tener información sobre su paradero, situación que dio origen a las labores de búsqueda.

Las autoridades adelantan las investigaciones pertinentes esclarecer lo sucedido y determinar quiénes estarían involucrados en el crimen.