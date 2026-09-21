Tres capturados, tres armas de fuego incautadas y un hurto frustrado en Cartagena

En desarrollo de acciones operativas y de control desplegadas en diferentes sectores de Cartagena, uniformados de la Policía Nacional de Colombia, lograron la captura de tres personas involucradas en diferentes hechos delictivos, entre ellos dos casos relacionados con porte de armas de fuego y una por hurto.

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El primer procedimiento se registró en el barrio Nelson Mandela, sector San Bernardo, donde los uniformados adelantaban labores de registro y control. Durante el procedimiento fue capturado un hombre conocido como “Miguel”, de 38 años, a quien se le halló un revólver marca Colt’s, calibre 38 Special, junto con dos cartuchos del mismo calibre, sin percutir.

Al verificar la documentación correspondiente, el ciudadano manifestó no contar con permiso que acreditara la autorización para portar el arma, por lo que se materializó su captura por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

En otro procedimiento, esta vez en el barrio Daniel Lemaitre, sector Los Senderos, fue capturado en flagrancia “José” de 34 años, quien fue sorprendido portando, al interior de una bolsa, un arma de fuego de fabricación artesanal, de estructura metálica y con cuatro bocas de fuego, además de tres cartuchos calibre 9 milímetros y un cartucho calibre 30, el sujeto fue capturado por el delito de porte ilegal de armas de fuego.

Por otra parte, en el barrio La Carolina, sector Ciudad Jardín, la oportuna información ciudadana permitió la reacción de los Policías ante un presunto intento de hurto ocurrido al interior de un establecimiento comercial.

Al llegar al lugar, los policías encontraron retenido a un hombre señalado por una ciudadana como la persona que presuntamente la habría intimidado e intentado hurtar utilizando un arma. Durante la verificación, la afectada indicó el sitio donde habría sido arrojado el elemento, encontrando un arma de letalidad reducida tipo pistola traumática.

Ante estos hechos, fue capturado “Jesús” de 20 años, por el presunto delito de hurto, quedando a disposición de la autoridad competente.

Con estos resultados, la Policía Nacional reafirma su compromiso de continuar desplegando controles, patrullajes y acciones de reacción en los diferentes sectores de Cartagena, orientados a retirar armas de las calles y actuar de manera oportuna frente a hechos que puedan afectar la seguridad y convivencia ciudadana.

“Seguimos mostrando resultados en contra de la delincuencia en todos los sectores de la ciudad, capturando y judicializando a los responsables de estos comportamientos que atentan contra la seguridad y la convivencia, las acciones operativas continúan de manera contundente en los diferentes sectores de la ciudad, con el propósito de sacar las armas de las calles y prevenir hechos de violencia.”, aseguró el coronel Carlos Julio Esteban Blanco, comandante (e) de la Policía Metropolitana de Cartagena de Indias.