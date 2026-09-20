La cultura picotera de Barranquilla cruza fronteras y llega a Madrid

La cultura picotera de Barranquilla llegó a Madrid de la mano de dos de sus referentes, invitados por la Alcaldía de Barranquilla para representar a la ciudad durante la residencia de Shakira y mostrar una de las expresiones más representativas de la identidad Caribe.

El Kapo lleva la tradición a España

Luis Eduardo Rodríguez Flores, conocido como El Kapo, llegó a Madrid con una tradición que, según explica, tiene 84 años de historia.

Para él, esta oportunidad representa mucho más que una presentación: es la posibilidad de mostrarle al mundo que detrás de un picó hay música, arte, memoria y una forma particular de vivir la alegría.

“Yo no estoy representando a Luis Rodríguez. Yo estoy representando a mi cultura”, afirma El Kapo, quien destaca la oportunidad de mostrar esta tradición en el marco de la residencia de Shakira en Madrid.

El Emigrante Turbo también suena en Madrid

Jorge Durán, ingeniero de sonido y creador de El Emigrante Turbo, representa una nueva generación de la cultura picotera fuera de Colombia.

Radicado en España desde hace cuatro años, comenzó su proyecto con un pequeño amplificador de bajo y hoy su picó ha recorrido cerca de 15 ciudades españolas, llevando los sonidos del Caribe a las comunidades latinoamericanas.

“Eso es lo que estamos haciendo: inmigrando por toda España y por toda Europa, llevando el vacile”, cuenta Jorge.

Una tradición que cruza fronteras

La presencia de estos dos referentes en Madrid muestra cómo la cultura picotera también hace parte de las expresiones que el Carnaval de Barranquilla lleva al mundo.

Más allá de los equipos de sonido, esta tradición reúne a pintores, carpinteros, diseñadores, músicos y otros creadores que convierten cada picó en una pieza única.

Ahora, sus sonidos también tienen un nuevo escenario en Europa, donde la comunidad Caribe encuentra una conexión con Barranquilla y una forma de mantener viva su identidad lejos de casa.