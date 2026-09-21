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21 sep 2026 Actualizado 17:02

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Política

“La sangre de nuestros soldados asesinados no quedará impune”: De La Espriella por ataques en Meta

El presidente Abelardo de la Espriella rechaza ataque con explosivos que se registró en el departamento del Meta.

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“Colombia está de luto por tres hombres que entregaron su vida defendiendo la Patria”, así se refirió el presidente Abelardo De La Espriella al asesinato de los soldados profesionales durante el ataque perpetrado en La Macarena, Meta.

También, rechazó el ataque con explosivos improvisados y la ráfaga de disparos, que dejo a 5 militares heridos en la vereda Puerto Chorizo, municipio de Vista Hermosa.

“A las familias de nuestros soldados, mi abrazo, mi solidaridad y mis más profundas condolencias. Colombia está de luto por tres hombres que entregaron su vida defendiendo la Patria. Su sacrificio no será olvidado”, señaló el presidente.

El mandatario ordenó a la Fuerza Pública intensificar las operaciones y entregar a la justicia a los responsables de estos crímenes. Entre ellos, alias “Calarcá”.

Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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