Cundinamarca lideró las Pruebas Saber 11 de 2025 entre todas las entidades territoriales del país

Colombia

El Programa de Mejoramiento de la Calidad Educativa, que comenzó en 2024 con acciones dirigidas a estudiantes, docentes y directivos, ha posicionado a Cundinamarca en los primeros lugares del país, de acuerdo con los resultados de las Pruebas Saber 11. En 2024 fue cuarto y en 2025, el mejor entre todos sus pares.

La estrategia ha priorizado colegios rurales y establecimientos con menores resultados, con acciones como simulacros desde noveno grado, entrenamiento para estudiantes con bajo desempeño, formación de docentes y directivos, revisión de planes curriculares y fortalecimiento de competencias socioemocionales.

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¿En cuántas instituciones se desarrolla esta estrategia?

Cundinamarca cuenta con 275 instituciones educativas departamentales. De las 200 incluidas en el consolidado del programa, el 55% son rurales y el 45% urbanas.

Para desarrollar estas acciones, entre 2024 y 2026 se reporta una inversión de 19.780 millones de pesos. En 2026, además, 10.267 estudiantes de grado 11 finalizaron procesos de simulacro y entrenamiento virtual mediante una plataforma con inteligencia artificial, mientras que otros 2.859 alumnos con bajo desempeño recibieron entrenamiento presencial. A esto se suman 11.930 de grado 10 que continúan su preparación durante el segundo semestre del año.

El programa no se concentra únicamente en la capacitación para las Pruebas Saber 11. También incluye acciones relacionadas con lectura, escritura, tecnología y enseñanza de idiomas como inglés, francés y portugués.

El multilingüismo también hace parte de la iniciativa

En este sector, la meta departamental es implementar el programa Abriendo Puertas hacia el Multilingüismo en 120 instituciones educativas departamentales. Durante 2024 y 2025 se reportó la vinculación de 90 planteles, mientras que para 2026 están programadas 20 adicionales.

Los procesos incluyen enseñanza de inglés, francés y portugués. Además, durante 2026, una alianza con el British Council trabaja con cuatro colegios en una ruta hacia la certificación nacional como instituciones bilingües y fortalece la enseñanza del inglés en otras 10.

Con estas acciones, el departamento busca mantener los resultados obtenidos en las Pruebas Saber 11 y avanzar en el mejoramiento de las condiciones educativas. El propio programa señala como uno de los retos reducir las diferencias entre las instituciones rurales y urbanas.