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21 sep 2026 Actualizado 14:05

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Política

El padre del presidente Abelardo de la Espriella será sometido a una intervención quirúrgica

El señor Abelardo de la Espriella Juris pidió a los colombianos en sus redes sociales una oración por su intervención.

Abelardo de la Espriella y su padre.

Abelardo de la Espriella y su padre.

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El padre del presidente Abelardo de la Espriella, el señor Abelardo de la Espriella Juris, será sometido a una intervención quirúrgica en la Fundación Cardio Infantil, confirman fuentes de Casa de Nariño a Caracol Radio.

El propio De la Espriella Juris pidió a los colombianos en sus redes sociales una oración por su intervención: “Oren por mi para que Chao Pescao siga divirtiéndolos”.

Noticia en desarrollo.

Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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