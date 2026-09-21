El padre del presidente Abelardo de la Espriella será sometido a una intervención quirúrgica

El padre del presidente Abelardo de la Espriella, el señor Abelardo de la Espriella Juris, será sometido a una intervención quirúrgica en la Fundación Cardio Infantil, confirman fuentes de Casa de Nariño a Caracol Radio.

El propio De la Espriella Juris pidió a los colombianos en sus redes sociales una oración por su intervención: “Oren por mi para que Chao Pescao siga divirtiéndolos”.

Noticia en desarrollo.