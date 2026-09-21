Incendio en Villa de Leyva ha sido controlado en un 50%, según alcalde (e) Nicolás Méndez
En 6AM W, el alcalde encargado de Villa de Leyva, Nicolás Méndez, hizo un balance de la labor de las autoridades para atender la emergencia derivada del incendio activo desde el pasado 19 de septiembre.
Incendio en Villa de Leyva ha sido controlado en un 50%, según alcalde (e) Nicolás Méndez
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Lina María Vega
Egresada de Periodismo y Opinión Pública de la Universidad del Rosario, con énfasis en la Maestría de...