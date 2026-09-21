Fuerte vendaval en Aspasica, Norte de Santander, deja al menos cinco familias afectadas. / Foto: Cortesía comunidad.

Norte de Santander

La tranquilidad de la tarde de este domingo 20 de septiembre en el corregimiento de Aspasica, en La Playa de Belén, Norte de Santander, se vio interrumpida por un fuerte vendaval.

El fenómeno natural dejó múltiples daños estructurales en al menos cinco viviendas y otras estructuras en la zona.

De acuerdo con la información entregada por la Personería Municipal, los fuertes vientos registrados en este corregimiento dejó sin techos a varias viviendas. Además, el ingreso de agua y barro provocó el daño de enseres y ropa de las familias afectadas.

También se reportaron daños en una escuela y una estación de servicio

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Este fenómeno natural dejó afectaciones en la escuela de la vereda Corral Viejo, así como en la estación de servicio de gasolina Santa Catalina de la Alejandría.

Las autoridades ahora deberán realizar el censo correspondiente para entregar un consolidado de los daños provocados por el fuerte vendaval, así como de las familias que resultaron damnificadas.

Convocan Comité Municipal de Gestión del Riesgo

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La Personería Municipal exhortó a convocar de manera urgente al Comité Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, con el propósito de realizar una sesión extraordinaria.

Desde el Ministerio Público piden que este sesión extraordinaria se lleve a cabo este lunes 21 de septiembre en horas de la mañana.

“Posteriormente, se espera realizar un censo de las familias y viviendas afectadas, con el propósito de conocer de primera mano las necesidades de la comunidad y así tener una atención y entrega de ayudas principalmente en materiales de construcción”, indicó la Personería.