Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

21 sep 2026 Actualizado 12:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Cúcuta

Fuerte vendaval en Aspasica, Norte de Santander, deja al menos cinco familias afectadas

Una escuela y una estación de servicio también resultaron con daños estructurales.

Fuerte vendaval en Aspasica, Norte de Santander, deja al menos cinco familias afectadas. / Foto: Cortesía comunidad.

Fuerte vendaval en Aspasica, Norte de Santander, deja al menos cinco familias afectadas. / Foto: Cortesía comunidad.

Fuerte vendaval en Aspasica, Norte de Santander, deja al menos cinco familias afectadas. / Foto: Cortesía comunidad.
Cúcuta
Añadir Caracol Radio en Google

Norte de Santander

La tranquilidad de la tarde de este domingo 20 de septiembre en el corregimiento de Aspasica, en La Playa de Belén, Norte de Santander, se vio interrumpida por un fuerte vendaval.

El fenómeno natural dejó múltiples daños estructurales en al menos cinco viviendas y otras estructuras en la zona.

De acuerdo con la información entregada por la Personería Municipal, los fuertes vientos registrados en este corregimiento dejó sin techos a varias viviendas. Además, el ingreso de agua y barro provocó el daño de enseres y ropa de las familias afectadas.

También se reportaron daños en una escuela y una estación de servicio

Más información

Este fenómeno natural dejó afectaciones en la escuela de la vereda Corral Viejo, así como en la estación de servicio de gasolina Santa Catalina de la Alejandría.

Las autoridades ahora deberán realizar el censo correspondiente para entregar un consolidado de los daños provocados por el fuerte vendaval, así como de las familias que resultaron damnificadas.

Convocan Comité Municipal de Gestión del Riesgo

Más información

La Personería Municipal exhortó a convocar de manera urgente al Comité Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, con el propósito de realizar una sesión extraordinaria.

Desde el Ministerio Público piden que este sesión extraordinaria se lleve a cabo este lunes 21 de septiembre en horas de la mañana.

“Posteriormente, se espera realizar un censo de las familias y viviendas afectadas, con el propósito de conocer de primera mano las necesidades de la comunidad y así tener una atención y entrega de ayudas principalmente en materiales de construcción”, indicó la Personería.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio Colombia

  •  
Últimos programas

Estás escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir

Enlace copiado