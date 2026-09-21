“Tenemos llamas de 20 o 30 metros”: habitante de Villa de Leyva habla sobre el incendio forestal
Yuber Sáenz, habitante de la vereda de la Sabana de Villa de Leyva, habló en 6AM W acerca de la atención a la emergencia por el incendio que se registra desde el pasado 19 de septiembre.
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