Semifinales ida de la Liga Femenina: resultados y fechas de los juegos de vuelta

Terminaron las llaves de ida de las semifinales de la Liga Femenina, la cual tiene al vigente campeón, Deportivo Cali, luchando por retener el trofeo. Las dos finalistas se conocerán el próximo domingo 20 de septiembre.

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Atlético Nacional 1-2 Deportivo Cali

En el juego que tuvo lugar el pasado miércoles 16 de septiembre, el cuadro Azucarero se impuso en calidad de visitante. Lo empezó ganando el antioqueño al minuto 31 con anotación de Manuela González, pero las vallecaucanas lo igualaron al 55 con Ingrid Guerra y lo pasaron a ganar al 63′ con Melanin Aponzá.

Santa Fe 2-2 Millonarios

El clásico bogotano terminó con igualdad y se definirá con las embajadoras en calidad de local. Lo empezó ganando el equipo rojo mediante Karen Hernández al minuto 12, pero cinco minutos más tarde llegó el empate con Kelly Restrepo.

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Millonarios pasó derecho y lo pasó a ganar al 21′ gracias a una anotación de Lina Gómez, que tampoco pudieron disfrutar mucho debido a que al 33 marcó Andrea Pérez el empate para las leonas.

Fecha y hora de los partidos de vuelta de semifinales

Domingo 20 de septiembre

- Deportivo Cali vs. Nacional / 4:15 p.m.

- Millonarios vs. Santa Fe / 6:30 p.m.