Colombia vence agónicamente a Polonia: rival, fecha y hora en cuartos del Mundial Femenino sub-20. (Photo by Daniela Porcelli - FIFA/FIFA via Getty Images) / Daniela Porcelli - FIFA

La Selecció Colombia se clasificó a los cuartos de final del Mundial Femenino sub-20, luego de vencer de manera agónica a Polonia por 1-0 en el Estadio Municipal de Bielsko-Biała.

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El único gol del compromiso llegó sobre los 88 minutos, cuando Alejandra Díaz aprovechó un balón profundo para desbordar y enviar un centro rasante, que se desvió en la defensa rival y terminó colgando a la guardameta polaca.

Claro está que la alegría no fue total, entendiendo que Maithé López, la gran figura del cuadro nacional, se lesionó a los 26 minutos y tuvo que ser sustituida por Isabella Díaz. Por los gestos de la joven atacante, podría tratarse de una lesión complicada.

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Rival, fecha y hora en cuartos del Mundial Femenino sub-20

La Selección Colombia jugará los cuartos de final del Mundial Femenino sub-20 frente a Nigeria, equipo que viene de golear a la todopoderosa Inglaterra por 3-0. Este partido está programado para el domingo 20 de septiembre, desde las 8 de la mañana (hora colombiana).

En caso de avanzar de ronda, las dirigidas por Carlos Paniagua podrían enfrentarse una vez más a Corea del Norte, rival que goleó a la Tricolor por 3-0 en fase de grupos.

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