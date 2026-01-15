Los errores estratégicos de Dinamarca que pusieron a Groenlandia en la mira de Trump

La situación de Groenlandia, Estados Unidos y Dinamarca se puede ilustrar bien de la siguiente manera: imagine que usted tiene un carro de alta gama último modelo y le encanta tenerlo lindo, siempre impecable, con algunos lujos, un sistema de sonido envidiable y, además, en el baúl de su espectacular carro usted siempre guarda unas maletas llenas de dinero en efectivo. Un vecino le alerta: “ojo que por aquí andan robando mucho, ¿por qué no le pone alarma al carro?” Y usted hace caso omiso. Igual, nadie se va a meter con usted porque es ‘el duro’ de la cuadra. Pasan los días y el mismo vecino le dice: “oiga, por qué mejor no lleva su carro a un parqueadero, cuídelo que le están echando ojo”. Enfurecido usted responde: “pues si tanto le preocupa, ¿por qué mejor no lo cuida usted?”.

En la historia usted es Dinamarca, el vecino son los Estados Unidos, el carro es Groenlandia y los ladrones - que no se dejan ver - son Rusia y China. Aunque la situación presente de Groenlandia es mucho más compleja que esa historia, en el fondo, la amenaza de Estados Unidos sobre la isla no es más que el resultado de la constante negligencia de Dinamarca, Europa y OTAN respecto a ese territorio. Como usted con su carro.

En 2021, dos años después de que Donald Trump en su primer gobierno lanzara la propuesta de comprar Groenlandia, la OTAN preparó un documento de ochenta páginas que analizaba la situación del Ártico haciendo especial énfasis en la amenaza de Rusia y China. En dicho análisis situacional, se ponía presente el escenario de un acercamiento entre estos dos enemigos de occidente para controlar esa zona del planeta. Más desde entonces y hasta hoy ningún esfuerzo mayor se ha hecho por parte de esa alianza militar para garantizar la seguridad del Ártico. De hecho, los únicos hitos regionales al respecto son el ingreso de Finlandia al organismo en 2023 y de Suecia en 2024, es decir el ingreso de dos países con capacidades árticas, pero no hubo construcción de bases, ni fortalecimiento de capacidades adaptadas al hielo y condiciones polares.

Uno de los puntos críticos del documento indicaba que se debía avanzar hacia el establecimiento de un Comando Conjunto Ártico, hecho que hasta ahora no se ha concretado, aunque hay que reconocer que, con el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, en octubre de 2025 se inauguró en Bodø (Noruega) el Centro de Operaciones Aéreas Coordinadas para coordinar las operaciones aéreas en el norte de Europa y el Ártico. En resumen, OTAN se preparó para reaccionar ante una eventual agresión, pero no fortaleció sus capacidades estratégicas en el ártico.

Pero no ha sido OTAN la única responsable de la negligencia, en realidad, Dinamarca, el país que ejerce poder colonial sobre Groenlandia, lleva a cuestas la máxima culpa de haber generado la ira de Trump. Desde 2021 hasta finales de 2025 el gobierno Danés no fortaleció de manera contundente su presencia en el Ártico. Con apenas 500 hombres destacados al Comando Conjunto Ártico en Nuuk, cifra que se ha mantenido estable desde comienzos de esta década, solo 4 embarcaciones para controlar los 40.000 kilómetros de costa y aeronaves de vigilancia ligera que no ejercen presencia constante en Groenlandia, Dinamarca creía estar haciendo la tarea.

En contraste, a lo largo del mismo periodo Rusia se convirtió el rey del Ártico con su 45° Ejército de la Flota del Norte que combina defensa aérea, fuerza aérea, patrullas antisubmarinos, 32 bases modernas bases militares, submarinos nucleares y un estimado de 100.000 hombres apostados de manera permanente en el litoral ártico.

Cuando Trump dice que “no hay nada que Dinamarca pueda hacer si Rusia o China deciden tomarse a Groenlandia” las cifras hablan por sí solas, de ahí que cuando se invoca el artículo 5 del tratado de la OTAN o cuando le recuerdan a Estados Unidos que pueden instalar más bases en Groenlandia, en lugar de apaciguar la ira de Trump esta se exacerba. Volviendo al ejemplo del carro, Trump dice “yo se lo cuido, pero yo lo manejo”.