¿Operativo inminente?: aviones militares de Estados Unidos aterrizarán en Groenlandia

En medio de las presiones del presidente Donald Trump, quien ha insistido que Groenlandia debe ser parte de Estados Unidos, el Comando de Defensa Aeroespacial de América del Norte (NORAD) informó que aviones militares llegarán en los próximos días a suelo groenlandés.

Tras este anuncio, se detalló que las aeronaves operan desde bases en Estados Unidos y Canadá, que llegarán a la Base Espacial Pituffik y que aterrizarán en Groenlandia para adelantar ejercicios previamente organizados.

“Esta actividad se ha coordinado con el Reino de Dinamarca, y todas las fuerzas de apoyo operan con las autorizaciones diplomáticas necesarias. El Gobierno de Groenlandia también está informado de las actividades planificadas”, aclara NORAD.

A su vez se indica que el Comando realiza " rutinariamente operaciones sostenidas y dispersas en defensa de América del Norte, a través de una o de las tres regiones NORAD (Alaska, Canadá y los Estados Unidos continentales)“.

¿Peligro en espacio aéreo latino?

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA por sus siglas en inglés) emitió una serie de alertas y advertencias a las aerolíneas para que tengan precaución al momento de sobrevolar el espacio aéreo de América Latina y el Caribe.

Según el reporte oficial, se indica que hay riesgo de “posibles actividades militares e interferencias de GPS” particularmente al cruzar por el espacio aéreo de México, Ecuador, Colombia o el océano Pacífico oriental.

Las notificaciones, que estarán en vigor 60 días (hasta marzo) recomiendan a compañías y pilotos a extremar las precauciones “al operar en las zonas marítimas sobre el océano Pacífico” en las regiones de información de vuelo en el golfo de California en México (MMFR), Centroamérica (MHTG), Panamá (MPZL), Bogotá (SKED) y Guayaquil (SEFG).

La advertencia de la FAA parece apuntar a la posibilidad de que haya aeronaves militares estadounidenses operando sin notificación previa o con sus transpondedores desactivados en estas dos regiones de información de vuelo.

Aviones de Estados Unidos ya llegaron a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que el aterrizaje de un avión militar Hércules C-130 de Estados Unidos el pasado sábado en el Aeropuerto Internacional de Toluca contaba con autorización desde octubre del año pasado y estuvo vinculado exclusivamente a actividades de capacitación.

“(El aterrizaje) es una autorización que se dio desde octubre del año pasado y tenía que ver con un asunto de capacitación”, dijo la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El domingo, medios locales reportaron que el 17 de enero un avión militar de Estados Unidos aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, en el Estado de México, en medio de las tensiones por la alerta emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), el pasado 16 de enero, ante posibles interferencias en sistemas de navegación derivadas de actividades militares.

Sin autorización del Senado

Al respecto, el Gabinete de Seguridad aclaró que el aterrizaje de la aeronave estaba autorizado por el Gobierno mexicano, sin embargo, algunos legisladores de oposición aseguraron que no se había pedido autorización al Senado para ello.

Al respecto, Sheinbaum dijo que “no tendría que haberse consultado” la llegada de la aeronave pues “no venían tropas de Estados Unidos, ni mucho menos”.

Sheinbaum explicó que se trató de un procedimiento previamente acordado entre ambos países y que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) los que fueron a capacitarse a EE.UU., aunque no dio detalles sobre el tipo de formación que habrían recibido.

La presidenta subrayó que este tipo de operaciones no son extraordinarias y que ya se han realizado en otras ocasiones.

“Tareas logísticas”

“Entonces ya han entrado en otras ocasiones. La diferencia es que ahora entraron al avión de Toluca, que justamente pregunté cuál fue esta razón, tuvieron sus motivos. Pero no es algo, digamos, excepcional que se haga, sino que se había acordado desde octubre y son tareas logísticas que realizan ellos”, añadió.

“Hasta que no tuvimos la certeza, porque primero vino la certeza telefónica de que no había nada en territorio nacional, pero hasta que no tuvimos la certeza por escrito, entonces se emitió el comunicado”, aseguró.

Tensiones previas

Estados Unidos mantiene desplegado un contingente naval en el Caribe como parte de la operación Lanza del Sur, a través de la cual Washington también ha destruido de manera sumaria supuestas lanchas del narcotráfico que navegaban en el Pacífico oriental no lejos de las costas colombianas.

Ese mismo contingente fue el que apoyó la operación Resolución absoluta, mediante la cual el Ejército estadounidense apresó el pasado 3 de enero al entonces presidente venezolano, Nicolás Maduro, en Caracas.