Internacional

Dinamarca refuerza “a partir de hoy” presencia militar en Groenlandia

De acuerdo con el Ministerio de Defensa, el ejército desplegará capacidades y unidades en ejercicios, lo que representará en una mayor presencia militar en Groenlandia y sus alrededores

Ejército de Dinamarca cerca de Adazi, Letonia, en septiembre de 2015. FOTO: Ints Kalnins/REUTERS

Dinamarca anunció este miércoles 14 de enero que refuerza desde ahora su presencia militar en Groenlandia, codiciada por Donald Trump, poco antes de un encuentro de alta tensión sobre el futuro del territorio autónomo danés.

El ejército despliega desde hoy capacidades y unidades en el marco de ejercicios, lo que se traducirá en los próximos tiempos en una presencia militar reforzada en Groenlandia y sus alrededores, tanto en términos de aviones y de buques como de soldados, incluidos los de los aliados de la OTAN”, indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

