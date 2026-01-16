Internacional

Presidente Trump amenaza con aranceles a naciones que no respalden sus planes para Groenlandia

Según el mandatario estadounidense, la isla, dependiente de Dinamarca, es “clave” para la seguridad aérea de su país.

El presidente Donald Trump en una reunión con ejecutivos del Petróleo y Gas, en la Casa Blanca, el 9 de enero de 2026. FOTO: Al Drago/Bloomberg

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que podría imponer aranceles a los países que no apoyen sus planes de hacerse con Groenlandia, parte del territorio de Dinamarca, aliado de la OTAN.

“Podría imponer un arancel a los países si no aceptan lo de Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional”, afirmó Trump en una mesa redonda sobre salud en la Casa Blanca.

Noticia en desarrollo.

