Democracia bajo presión: el análisis de los expertos para recuperar la participación política

La confianza global en la democracia fue el centro de la conversación en este espacio del Festival de las Ideas. | Foto: Caracol Radio

El espacio partió con datos clave para conocer el estado de la confianza de la democracia global. En palabras de Michelle Muschett, directora de PNUD para América Latina, y en concordancia con el informe de su organización, “La tendencia en la región muestra una creciente insatisfacción de las ciudadanías con la democracia”.

Michelle Muschett, directora de PNUD para América Latina, presentó el dato central de percepción de la democracia para la conversación. | Foto: Caracol Radio Ampliar Michelle Muschett, directora de PNUD para América Latina, presentó el dato central de percepción de la democracia para la conversación. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El debate sobre cómo recuperar esa confianza ciudadana, se centró en el fortalecimiento de la capacidad de los estados para mantener un carácter democrático en su funcionamiento. “La población no se equivoca cuando dice que la democracia no le está dando resultados a sus vidas. Debemos trabajar para darle esa legitimidad a los ciudadanos y garantizar su bienestar”, afirmó Muschett.

Hernán Penagos, registrador Nacional, secundó el discurso de la directora del PNUD desde el enfoque de su trabajo en la institución. Reafirmando el deber de las entidades democráticas de garantizar el bienestar del pueblo, afirmó que “La sociedad colombiana debe reconciliarse con la democracia. Tenemos que trabajar activamente para recuperar la confianza en ella”.

Además, hizo mención al papel determinante de la Registraduría y las redes sociales durante las elecciones de este año. “La polarización que vivimos en Colombia en las últimas elecciones es histórica, nunca habíamos pasado por algo así. Esto, en parte, porque la desinformación está alcanzando altos niveles que deben corregirse”, advirtió.

El valor de lo constitucional

Fernando Carrillo, vicepresidente global de Grupo Prisa, resaltó la importancia de la integridad constitucional para una democracia confiable. | Foto: Caracol Radio Ampliar Fernando Carrillo, vicepresidente global de Grupo Prisa, resaltó la importancia de la integridad constitucional para una democracia confiable. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Fernando Carrillo, vicepresidente global de Grupo Prisa, habló desde su experiencia en el sector público, y ubicó en el centro de su discurso la integridad constitucional como garante de democracia y de la confiabilidad. Aseguró que, en los últimos años, la nación llegó a acercarse a un “totalitarismo constitucional” que, explicó, consiste en una evolución de otras formas de accionar político arbitrario.

Para prevenir que se presenten esta clase de fenómenos en el periodo actual, invitó a “implementar un seguro constitucional” para evitar el uso arbitrario de los artículos constitucionales con fines populistas o convenientes para individuos.

El poder y las redes

Jorge Laverde, contralor General de la República, anunció que afianzar la confiabilidad democrática formará parte de su labor. | Foto: Caracol Radio Ampliar Jorge Laverde, contralor General de la República, anunció que afianzar la confiabilidad democrática formará parte de su labor. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Por otro lado, Carrillo abordó el tema de las tecnologías en crecimiento desorbitado, como la inteligencia artificial, las redes sociales y el manejo que hacen estas de los datos de sus usuarios. “Debemos tener cuidado con los algoritmos que atentan contra la construcción de la opinión propia. Esta tecnología ha industrializado la transmisión de la información y por eso es fundamental regularla”.

Eso, a su criterio, en un escenario en el que el poder económico se concentra en el poder tecnológico, cosa que agrava la fragilidad de las sociedades democráticas en la región y el mundo.

En adición, Jorge Laverde, contralor General de la República, destacó el papel de esa entidad en el fortalecimiento democrático, más allá de funciones como el control fiscal en los territorios. Para él, la clave está en ejercer, además de la soberanía territorial, una “soberanía digital” que habilite el ejercicio democrático en ambos terrenos.

“No voy a ser un espectador, seré implacable con mis decisiones, recuperamos la plata que se la ha perdido a los colombianos. Trabajaremos de la mano de la tecnología para que no se pierdan más recursos”, aseveró Laverde.

La voluntad de las instituciones

Hernán Penagos, registrador Nacional de la República, recordó la fuerte polarización de la coyuntura electoral por la influencia del avance tecnológico no regulado. | Foto: Caracol Radio Ampliar Hernán Penagos, registrador Nacional de la República, recordó la fuerte polarización de la coyuntura electoral por la influencia del avance tecnológico no regulado. | Foto: Caracol Radio Cerrar

Con lo expuesto por los funcionarios, queda claro que la intención que tienen las diferentes entidades para enfrentar el debilitamiento en la confiabilidad de la democracia en Colombia y Latinoamérica existe y cuenta con múltiples hojas de ruta para llevarla a cabo.

Pese a los crecientes desafíos que representa el aumento de la desinformación, la polarización y la reducción de la participación ciudadana efectiva; los expertos concretaron que las plataformas sociales y la inteligencia artificial aún pueden verse como oportunidades a partir de espacios de diálogo como este nuevo Festival de las Ideas.