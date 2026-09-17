Sanguinetti, de frente contra el VAR y Carlos Betancur tras polémicas en Inter de Bogotá vs Nacional

Atlético Nacional derrotó 2-3 al Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín, duelo adelantado de la decimotercera jornada en la Liga Colombiana 2026-2. El verde, que tuvo el ansiado debut de James Rodríguez, terminó imponiéndose en la capital del país con un gol al último minuto de Juan Manuel Zapata.

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Las polémicas no faltaron en este compromiso. Y es que sobre los 66 minutos, Fabricio clogró vencer la resistencia de Franco Armani con un potente disparo dentro del área, pero de inmediato la acción fue anulada por el juez de línea.

Ahora bien, desde el VAR llamaron al árbitro Carlos Betenacur, debido a que el pase que recibió Sanguinetti no fue de Larry Vásquez sino que viene de un rival, más exactamente el canterano Xavi Rios. Frente a esto, no habría fuera de lugar y el gol debía valer. Pues bien, Betancur tardó varios minutos en revisar la acción, incluso solicitó ayuda del juez de línea, y lo que parecía un tanto válido, terminó siendo anulado...

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Fabricio Sanguinetti, de frente contra el VAR y el árbitro Carlos Betancur

Frente a toda esta situación habló el mismo Fabricio Sanguinetti en zona mixta. El delantero uruguayo explicó que en su anotación invalidada hubo toque previo de un jugador de Nacional, razón por la cual todo debió convalidarse. No fue así y el árbitro central Carlos Betancur no les explicó la razón para invalidar el tanto.

“Larry (Vásquez) me dice que en el momento no la toca, o sea él va trasladando y la pelota la toca uno verde. En la cámara se ve claro que la toca el de atrás, pero el árbitro no nos dio explicaciones, solo anuló. No quiero decir mucho, porque estoy un poco enojado y toca seguir”, sentenció inicialmente el jugador santandereano.

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Por otro lado, respecto a los diez minutos de adición que se agegaron al final del encuentro, Sanguinetti advirtió que el juez se dejó llevar de la fiesta que había en El Campín por el debut de James.

“No sé cuánto tiempo estuvieron mirando (la acción del gol anulad), pensé que iba a adicionar 6-7. Me parece que con 10 minutos se le fue un poco la mano, pero también hay que entender el contexto porque era una fiesta para ustedes (los colombianos), para Nacional. Quizás el árbitro también ayudó un poco para eso. No quiero decir mucho, porque tengo muchas ganas de hacerlo, pero lo mejor es no decirlas”, expresó.

Finalmente, el referente del Inter reconoció que el equipo hizo un gran trabajo, pero infortunadamente no alcanzó para llevarse aunque sea un punto: “Nos vamos tristes porque me parece que habíamos hecho un gran partido. Así es el fútbol, aunque me parece un poco injusto. No he visto la jugada de mi gol, pero todo el mundo me dice que era válido, entonces ya lo veré en mi casa más tranquilo. Creo que al menos nos merecíamos el empate”.

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