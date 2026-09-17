🔴 EN VIVO | Bucaramanga vs. Medellín, por Liga colombiana: siga la transmisión y minuto a minuto
Viva acá el partido por la fecha 9 de la Liga colombiana.
Bucaramanga e Independiente Medellín se miden este jueves en un juego aplazado de la fecha 9 de la Liga colombiana. Ambos equipos llegan en el grupo de los ocho y buscando tres puntos que les permita más seguridad dentro del lote.
En el caso del conjunto santandereano, llega tras imponerse 1-3 en calidad de visitante ante Deportivo Pereira. Por su parte, el cuadro Poderoso cayó sorpresivamente ante Boyacá Chicó 2-1.
El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con victoria para los leopardos por 1-2, mientras que Medellín obtuvo triunfo en el juego por el Clausura de la jornada 18 por 3-0.
Siga acá la transmisión de Bucaramanga vs. Medellín
Siga acá el minuto a minuto de Bucaramanga vs. Medellín
Final primera parte, Atlético Bucaramanga 2, Independiente Medellín 1.
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 2, Independiente Medellín 1. Jeison Medina (Independiente Medellín) remate de cabeza desde muy cerca a la escuadra izquierda. Asistencia de Didier Moreno tras botar una falta.
Remate fallado por Didier Moreno (Independiente Medellín) remate de cabeza desde muy cerca que se pierde por la izquierda. Asistencia de Juan Fernando Quintero con un centro al área tras botar una falta.
Agustín Martegani (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Fabry Castro (Atlético Bucaramanga).
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Carlos Romaña.
El cuarto árbitro ha anunciado 5 minutos de tiempo añadido.
Remate rechazado de Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área.
Didier Moreno (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 2, Independiente Medellín 0. Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Luciano Pons.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Agustín Martegani (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde mas de 30 metros que se le va demasiado alto. Asistencia de Juan Fernando Quintero.
Falta de Didier Moreno (Independiente Medellín).
Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Didier Moreno (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga).
Fuera de juego, Independiente Medellín. Joaquín Varela intentó un pase en profundidad pero Jeison Medina estaba en posición de fuera de juego.
Remate parado alto y por el centro de la portería. John Montaño (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Yony González.
Remate fallado por Jeison Medina (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Esneyder Mena con un centro al área.
¡Gooooool! Atlético Bucaramanga 1, Independiente Medellín 0. Luciano Pons (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Emerson Batalla tras un contraataque.
John Montaño (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Felix Charrupí (Atlético Bucaramanga).
Fuera de juego, Independiente Medellín. Juan Fernando Quintero intentó un pase en profundidad pero Jeison Medina estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Yony González (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Juan Fernando Quintero.
Yony González (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Fabry Castro (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Yony González (Independiente Medellín).
Nilson Castrillón (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhan Mena (Independiente Medellín).
Remate fallado por Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda de libre directo.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Didier Moreno (Independiente Medellín).
Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Falta de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
Didier Moreno (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate rechazado de José Ortiz (Atlético Bucaramanga) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Emerson Batalla con un centro al área.
Corner,Atlético Bucaramanga. Corner cometido por Didier Moreno.
Remate rechazado de Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga) remate con la derecha desde fuera del área.
Mano de Didier Moreno (Independiente Medellín).
Falta de Didier Moreno (Independiente Medellín).
Emerson Batalla (Atlético Bucaramanga) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Fernando Quintero (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jeison Medina.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento