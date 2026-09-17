🔴 EN VIVO | Bucaramanga vs. Medellín, por Liga colombiana: siga la transmisión y minuto a minuto

Viva acá el partido por la fecha 9 de la Liga colombiana.

Bucaramanga e Independiente Medellín se miden este jueves en un juego aplazado de la fecha 9 de la Liga colombiana. Ambos equipos llegan en el grupo de los ocho y buscando tres puntos que les permita más seguridad dentro del lote.

En el caso del conjunto santandereano, llega tras imponerse 1-3 en calidad de visitante ante Deportivo Pereira. Por su parte, el cuadro Poderoso cayó sorpresivamente ante Boyacá Chicó 2-1.

El último enfrentamiento entre ambos equipos terminó con victoria para los leopardos por 1-2, mientras que Medellín obtuvo triunfo en el juego por el Clausura de la jornada 18 por 3-0.

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