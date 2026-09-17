Defensoría del Pueblo rechaza la muerte de dos jóvenes en Tibú, Norte de Santander

Norte de Santander

Luego de la muerte de dos jóvenes, en hechos aislados, en zona rural de Tibú, Norte de Santander, la Defensoría del Pueblo alzó su voz de rechazo por las acciones violentas que cobró la vida de los dos menores de edad.

En un primer hecho presentado sobre la vía que comunica con el corregimiento LA Gabarra, un joven de 16 años perdió la vida tras pisar un campo minado. Posteriormente, se conoció que hombres, presuntamente del ELN, habrían asesinado a otro menor, de 17 años, en zona rural de Tibú y quien hacía parte de la guardia campesina.

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Por lo anterior, desde el Ministerio Público rechazó las acciones violentas y se solidarizó con las familias de los jóvenes que perdieron la vida.

“Nos solidarizamos con las familias de los dos adolescentes y continuamos acompañándolas mediante la activación de rutas institucionales de atención y protección”, dijo la Defensoría a través de un comunicado.

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En este escrito, la Defensoría del Pueblo le recordó “a los grupos armados que el derecho internacional humanitario (DIH) obliga a distinguir en todo momento entre población civil y combatientes y prohíbe dirigir ataques contra quienes no participan directamente en las hostilidades”. Además, que “las niñas, niños y adolescentes gozan de una protección especial en los conflictos armados”.

Aumentan los ataques con drones en el país

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La Defensoría del Pueblo además está alertando por el aumento de uso de drones, que ha dejado a decenas de civiles como víctimas.

“De acuerdo con el Servicio de Acción contra las Minas de las Naciones Unidas (UNMAS), entre enero y mayo de 2026 se registraron 121 ataques con drones equipados con artefactos explosivos, que dejaron 21 personas fallecidas y 145 heridas. El 32% de las personas afectadas correspondió a población civil y Norte de Santander registró 30 eventos”.