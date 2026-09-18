Autoridades ambientales piden activar comités locales por fenómeno del niño

Emergencia en La Playa de Belén por sequía / Foto Cortesía

Cúcuta

La Corporación Autónoma Regional de la Frontera, Corponor llamó la atención de los comités locales en los municipios de Norte de Santander ante el fenómeno del niño.

Las fuertes temperaturas como también el descenso en las fuentes hídricas son factores que provocan las primeras alertas a las autoridades ambientales que han llamado la atención a los alcaldes para que activen los comités locales de emergencias.

El director de Corponor Humberto Camacho dijo a Caracol Radio que “estamos tomando acciones preventivas para revisar las condiciones de los acueductos municipales, como están los niveles de los afluentes donde se capta el liquido para evitar desabastecimiento”.

Explicó además que se vienen generando supervisión a la extracción de material de arrastre dadas las condiciones climáticas.

Precisó que la Corporación ha diseñado un plan de contingencia con equipos que permitan responder en sus capacidades a las necesidades de cada uno de los municipios y también acompañar todo el comportamiento de los recursos naturales indispensables para el monitoreo durante esta temporada.