Hora y cómo ver EN VIVO UFC 331: pelea por título de peso mosca entre Joshua Van y Alexandre Pantoja

Joshua Van vs. Alexandre Pantoja en el careo para la pelea de este 19 de septiembre. Foto: Getty Images. / Ed Mulholland

Este sábado, 19 de septiembre, el Crypto.com Arena de Los Angeles, California, en Estados Unidos, se vestirá de gala para recibir el UFC 331 que promete buenos combates, en especial el estelar, en donde el peleador brasileño Alexandre Pantoja buscará recuperar el título de la división de peso mosca de la Ultimate Fighting Championship, que hoy defiende el contendiente birmano Joshua Van.

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Los antecedentes entre Van y Pantoja

Todo se remonta al 6 de diciembre del 2025, cuando ambos peleadores se enfrentaron por primera vez en el mismo marco de este sábado: pelear por el cinturón en el peso mosca.

La diferencia es que, para esa ocasión, Pantoja era el campeón y llegaba al combate con 4 defensas del título. Sin embargo, un infortunio no le permitió lograrlo.

En los primeros segundos del combate, Pantoja lanzó una patada alta a Van que, según se vio, quedó enredada en el hombro del birmano, lo que le causó una caída a Pantoja que resultó en la luxación de su brazo izquierdo, dejándolo como perdedor de la pelea.

Joshua Van vs. Alexandre Pantoja el 6 de diciembre de 2025, cuando Van le ganó el cinturón al brasileño. Foto: Getty Images. / Cooper Neill Ampliar Joshua Van vs. Alexandre Pantoja el 6 de diciembre de 2025, cuando Van le ganó el cinturón al brasileño. Foto: Getty Images. / Cooper Neill Cerrar

Joshua Van vs. Alexandre Pantoja el 6 de diciembre de 2025, cuando Van le ganó el cinturón al brasileño. Foto: Getty Images. / Cooper Neill Ampliar Joshua Van vs. Alexandre Pantoja el 6 de diciembre de 2025, cuando Van le ganó el cinturón al brasileño. Foto: Getty Images. / Cooper Neill Cerrar

Ahora, tras varios meses de recuperación, el ‘Caníbal’, como se le conoce a Pantoja, volverá al octágono para buscar recuperar el cinturón que en 4 ocasiones supo defender dejándolo, entre otras cosas, como uno de los contendientes más dominante en la historia de la división de peso mosca.

La pelea coestelar: Arman Tsarukyan vs. Maurício Ruffy

Ahora, el UFC 331 no solo tendrá de plato fuerte el evento estelar, pues en el combate coestelar habrá una pelea, también, para no despegarse de la pantalla.

Arman Tsarukyan se enfrentará a Maurício Ruffy, en lo que será su regreso a las peleas luego del el 22 de noviembre del 2025, en donde le ganó a Hooker con un derribo en round 2.

Ruffy, por su parte, llegará al combate con una victoria en su espalda en el recordado evento de la UFC en la casa blanca. Allí derrotó al estadounidense Michael Chandler.

Arman Tsarukyan vs. Maurício Ruffy. Foto: Getty Images. / Chris Unger Ampliar Arman Tsarukyan vs. Maurício Ruffy. Foto: Getty Images. / Chris Unger Cerrar

El resto de la cartelera

Así será la cartelera completa del UFC 331:

Cartelera Estelar

Joshua Van vs. Alexandre Pantoja (Título peso mosca - Estelar)

(Título peso mosca - Estelar) Arman Tsarukyan vs. Maurício Ruffy (Peso ligero - Coestelar)

(Peso ligero - Coestelar) Patricio Pitbull vs. Choi Doo-ho (Peso pluma)

(Peso pluma) Renato Moicano vs. Tom Nolan (Peso ligero)

(Peso ligero) Alonzo Menifield vs. Iwo Baraniewski (Peso semipesado)

La pelea entre Renato Moicano iba a ser contra Brian Ortega, de peso ligero, pero se canceló debido a una lesión de Ortega.

Cartelera Preliminar

Gable Steveson vs. Sean Sharaf (Peso pesado)

(Peso pesado) Marlon “Chito” Vera vs. Charles Jourdain (Peso gallo)

(Peso gallo) Tai Tuivasa vs. Robelis Despaigne (Peso pesado)

(Peso pesado) Michael Aswell Jr. vs. Yoo Joo-sang (Peso pluma)

Primeras Preliminares

Ryan Gandra vs. Osman Diaz (Peso medio)

(Peso medio) Edmen Shahbazyan vs. Brunno Ferreira (Peso medio)

(Peso medio) Casey O’Neill vs. Eduarda Moura (Peso mosca)

(Peso mosca) Giga Chikadze vs. Joanderson Brito (Peso pluma)

¿Cómo ver EN VIVO desde Colombia toda la cartelera del UFC 331, incluida la pelea Van vs. Pantoja?

Pues bien, para ver la cartelera completa del UFC 331 en donde pelearán Joshua Vam y Alexandre Pantoja puede hacerlo, únicamente, por medio de la plataforma de streaming Paramount +.

Recuerde que esta empresa tiene los derechos de transmisión de la Ultimate Fighting Championship.

¿A qué hora será el UFC 331 en Colombia?

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El UFC 331 empezará con las primeras peleas a las 4:30 de la tarde, hora Colombia. En esa misma zona temporal, las preliminares serán a las 6:00 de la tarde.

Finalmente, la cartelera estelar está prevista para iniciar a las 8:00 de la noche, hora Colombia. Las peleas estelar y coestelar pueden estar iniciando hacia las 9:30 de la noche, dependiendo de lo que demoren los combates previos.

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