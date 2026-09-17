Jhon Janer Lucumí, figura en goleada de la Juventus en la primera fecha de la Liga de Europa

Jhon Janer Lucumí durante su partido ante el NEC. (Photo by Alberto Gandolfo - Juventus/Juventus FC via Getty Images) / Alberto Gandolfo - Juventus

El defensa colombiano Jhon Janer Lucumí fue una de las grandes figuras de la Juventus, que se estrenó con un contundente triunfo 5-0 ante el NEC de los Países Bajos, por la primera fecha de la Liga de Europa.

Lucumí fue titular y estuvo en el campo de juego los 90 minutos del compromiso disputado en el Juventus Stadium, aportando una asistencia para el tanto definitivo del equipo de casa.

A los 82 minutos, el defensa vallecaucano de 28 años envió un pase desde el borde del área propia para el atacante francés Kolo Muani, quien ganó en velocidad ante la salida del portero polaco Kamil Grabara, dejándolo en el camino y definiendo con el arco totalmente a su disposición.

Lucumí ya había tenido una destacada actuación en la zona defensiva de la Juventus, terminando de completar una buena actuación con su pase de gol para sentenciar el triunfo de la Juve.

Jhon Janer Lucumí y sus números ante el NEC / SofaScore. Ampliar Jhon Janer Lucumí y sus números ante el NEC / SofaScore. Cerrar

Repase acá más datos de ese partido

Con este partido, Jhon Janer Lucumí llegó a cuatro actuaciones con la Juventus en lo corrido de la temporada, tres por Serie A y uno por la Liga de Europa. Esta es su primera asistencia de gol, en 300 minutos disputados.

¿Quiénes hicieron los otros goles de la Juventus?

Juventus consiguió la victoria con contundencia gracias a los goles de Nicolás González (9′), Kerim Alajbegović (24′), Nick Woltemade (35′), Zeki Çelik (75′) y el ya mencionado de Kolo Muani (82′).

El próximo partido del equipo italiano por la Liga de Europa lo disputará hasta e jueves 15 de octubre, cuando visite al Celta de Vigo en suelo español.