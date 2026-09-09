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09 sep 2026 Actualizado 18:03

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Bogotá

Delincuente se disfrazaba de policía cívico para robar en Bogotá: fue capturado en Transmilenio

El ladrón llevaba un arma de fuego, una bicicleta y un teléfono celular que habrían sido robados.

Delincuente se disfrazaba de policía cívico para robar en Bogotá. Foto: suministrada.

Delincuente se disfrazaba de policía cívico para robar en Bogotá. Foto: suministrada.

Delincuente se disfrazaba de policía cívico para robar en Bogotá. Foto: suministrada.
Bogotá
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La Policía Nacional, a través del grupo de Transporte Masivo Transmilenio, logró la captura en flagrancia de un hombre por los presuntos delitos de hurto y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Los hechos sucedieron en el barrio 12 de octubre localidad de Barrios Unidos, cerca de la estación de TransMilenio Calle 75. Gracias a la oportuna alerta de varios biciusuarios y la reacción de nuestros uniformados, se inició un seguimiento que permitió interceptar a esta persona cuando intentaba huir por la intersección de la NQS.

El hombre iba con prendas de vestir de un uniforme de la Policía Cívica, para cambiar de apariencia, y un arma de fuego, más precisamente un revólver calibre 9 milímetros con munición.

Las autoridades lograron recuperar una bicicleta eléctrica y un celular avaluados en 10.000.000 de pesos que habrían sido hurtados.

El capturado y los elementos recuperados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación; cabe aclarar que el Grupo de Transporte Masivo en lo corrido del año ha realizado la captura de 1.454 ciudadanos en flagrancia y 113 mediante orden judicial.

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Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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