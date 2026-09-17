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17 sep 2026 Actualizado 20:17

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TransMilenio lleva cinco nuevas rutas de lectura a sus buses y estaciones

Los pasajeros pueden acceder a los contenidos mediante códigos QR ubicados en algunos buses y a través de la TransMiApp

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En el mes del amor y la amistad, TransMilenio, BibloRed y la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte reactivaron Lecturas en Movimiento, una estrategia que lleva contenidos de la Biblioteca Digital de Bogotá a los recorridos cotidianos de los usuarios en el sistema de transporte público.

La iniciativa ofrece cinco rutas de lectura para leer, escuchar y ver durante los viajes. Los pasajeros pueden acceder a los contenidos mediante códigos QR ubicados en algunos buses y a través de la TransMiApp.

Las rutas Poética, Gráfica, Sensorial, Narrativa y Local reúnen poemas, libros, cómics, historias, sonidos, películas y contenidos sobre Bogotá. Las propuestas abordan temas como el amor, la amistad, el amor propio, la memoria y las historias de la ciudad.

Entre los contenidos se encuentra el poema El Deseo, del libro 50 poemas de amor colombianos, y la exposición digital Una ciudad de bicicletas, que recorre la historia de este medio de transporte en Bogotá y su relación con las comunidades.

Los contenidos recomendados de Lecturas en Movimiento se renuevan cada 15 días, para que los usuarios encuentren nuevas historias durante sus recorridos.

Paola Poveda R

Paola Poveda R

Comunicadora Social - Periodista con cinco años de experiencia en redacción, radio y producción en medios...

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