Distrito adjudicó operación de Transmicable a un nuevo operador por los próximos diez años

Transmilenio informó que ya fue seleccionado el nuevo operador del Sistema TransMiCable en la localidad Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá.

Le puede interesar: TransMilenio ofrece pasajes GRATIS: quiénes pueden recibirlos y cómo activarlos

El proponente seleccionado fue ‘Promesa de Sociedad Futura Cable Móvil’ por lo que este estará a cargo de la operación por los próximos diez años.

En el proceso de selección solo tres proponentes cumplieron con los requisitos entre esos ‘Promesa de Sociedad Futura Gran Américas Mi Teleférico Tunal’, ‘Promesa de Sociedad Futura DoppelmayrCable Car Ciudad Bolívar’ y ‘Promesa de Sociedad Futura Cable Móvil’.

Vale recordar que el operador público de ‘La Rolita’, que estuvo a cargo del sistema de Transmicable, decidió en noviembre de 2025 no presentar una propuesta de licitación.

Sin embargo, expresó su total disposición para que los más de 100 colaboradores directos que actualmente prestan sus servicios en Transmicable puedan seguir trabajando con el nuevo operador.

Manifestantes bloquean la estación de TransMicable Juan Pablo II en Ciudad Bolívar: Foto: Caracol Radio. Ampliar Manifestantes bloquean la estación de TransMicable Juan Pablo II en Ciudad Bolívar: Foto: Caracol Radio. Cerrar

“Durante este proceso garantizamos la transparencia, la pluralidad de oferentes ya que contamos con tres oferentes que fueron habilitados, pero al final se tomó la decisión por la mejor oferta económica y técnica”, aseguró la gerente de Transmilenio, María Fernanda Ortiz.

Lea también: Manifestaciones en Bogotá causaron cierre total en la Calle 26: así fue la jornada del 18 de febrero

Desde el Ente Gestor manifestaron garantizar el cambio de operador sin afectar ni interrumpir la prestación del servicio que beneficia a cerca de 25 mil habitantes de Ciudad Bolívar cada día.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: