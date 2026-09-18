El bolsillo y las tarifas: los retos urgentes del sector energético explicados por expertos

Felipe Bayón, presidente de GeoPark; Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas y Álvaro Martínez de Bourio, managing director de BCG, en el Festival de las Ideas 2026

En el marco de la sexta edición del Festival de las Ideas, evento liderado por Caracol Radio, se llevó a cabo el conversatorio ‘Más allá del apagón: el valor estratégico de la energía para Colombia’, espacio donde expertos del sector analizaron la soberanía energética, los precios de las tarifas y el uso sostenible de los recursos.

Competitividad y articulación

Álvaro Martínez de Bourio, managing director de BCG durante el Festival de Las Ideas 2026 Ampliar Álvaro Martínez de Bourio, managing director de BCG durante el Festival de Las Ideas 2026 Cerrar

Para Álvaro Martínez de Bourio, managing director de Boston Consulting Group (BCG), el eje de la discusión debe centrarse en la eficiencia productiva:

“Hay mucho debate sobre seguridad, transición, sostenibilidad; yo llevaría todo a una palabra que es competitividad. Creo que Colombia necesita lograr energía competitiva. Se alcanza con una combinación de elementos, entre otras, explotar los recursos que uno tiene”.

El especialista enfatizó la necesidad de integrar la variable tarifaria en los modelos de desarrollo a largo plazo. Asimismo, se refirió al rol de la principal empresa petrolera del país:

“Es importante que Ecopetrol recupere su competitividad, se centre en donde tiene ventajas competitivas; tiene grandes activos que pueden llevarlo al éxito”.

Por su parte, Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, abordó los retos del suministro de gas en la coyuntura actual:

“No es lo que va a pasar, sino lo que ya nos está pasando. Nos ponen a elegir entre competitividad, transición energética y seguridad energética, y no hay que escoger, son complementarias todas”.

Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, en el Festival de las Ideas 2026 Ampliar Juan Manuel Rojas, presidente de Promigas, en el Festival de las Ideas 2026 Cerrar

Rojas criticó las aproximaciones excluyentes en periodos anteriores: “el anterior gobierno buscaba que nosotros eligiéramos transición o seguridad energética, y eso no es así, van de la mano. Tenemos que pensar en hacer una política energética integral que tenga elementos de seguridad energética, precios que permitan más competitividad y desarrollo económico a nuestras industrias, asequibilidad de los servicios y, al mismo tiempo, la agregación energética que marca el camino para ver cómo reducir emisiones”.

Sobre las decisiones fiscales regulatorias y las señales de la administración entrante, Rojas consideró adecuados los planteamientos iniciales, señalando que “buena parte del desarrollo de los recursos que tiene el país hoy no se pueden desarrollar por elementos de superficie, inestabilidad regulatoria, comunidades y medio ambiente”.

Lecciones internacionales y potencial regional

Felipe Bayón, presidente de GeoPark, en el Festival de las Ideas 2026 Ampliar Felipe Bayón, presidente de GeoPark, en el Festival de las Ideas 2026 Cerrar

Felipe Bayón, presidente de GeoPark, subrayó la necesidad de mirar los modelos de Estados Unidos y Argentina para fortalecer la soberanía energética del país. El directivo explicó que ambas naciones lograron transformar su matriz gracias al desarrollo de yacimientos no convencionales, pasando de crisis de desabastecimiento a convertirse en potenciales exportadores de gas. Bayón planteó aplicar esas lecciones en el entorno local:

“La idea nuestra es la experiencia de Argentina traerla de regreso a Colombia y poder hacer el desarrollo de no convencionales con fracking, con recirculación de agua, con menos emisiones y con control de microsismicidad”.

En relación con las oportunidades energéticas en la región, Bayón destacó las opciones que ofrece Venezuela para complementar la matriz productiva:

“Parte de lo que ha sucedido es que algunas fuentes de energía se han satanizado, hay que pensar en todas. Imagine que tocara importar todo el petróleo para refinar, sería realmente un costo elevado desde el punto de vista fiscal. En el caso particular nuestro en el bloque Vare, en la faja del Orinoco, estamos pensando que en los próximos 25 años podemos producir unos 600 millones de barriles”.