Bogotá y Medellín defienden, desde las regiones, un nuevo modelo de transformación para Colombia

Por: Cathrine Erazo

Carlos Fernando Galán y Federico Gutiérrez coincidieron en que las regiones están liderando las transformaciones más importantes de país en medio de un escenario nacional marcado por polarización, desinformación y tensiones políticas.

Galán aseguró que Bogotá vive uno de los momentos de mayor transformación de su historia con obras que llevaban décadas estancadas. Destacó el avance del metro, que ya supera el 80 % y cuyos primeros trenes comenzaron este viernes 22 de mayo a rodar en pruebas sobre el viaducto. Además, mencionó proyectos que, según afirmó, fueron recibidos con dificultades y actualmente están siendo destrabados, entre ellos la troncal de la calle 68, la avenida Cali, los cables de San Cristóbal y Ciudad Bolívar, y la renovación del estadio El Campín mediante una Asociación Público-Privada (APP).

El alcalde también resalto que Bogotá jalonó cerca del 40 % del crecimiento económico del país en los últimos dos años, pese a representar el 25 % de la economía nacional. Además, aseguró que la ciudad alcanzó la tasa de desempleo mas baja de los últimos 25 años y anunció 30.000 subsidios de vivienda durante su administración; también destacó proyectos culturales y tecnológicos como la Bienal de Arte y Ciudad, el campus de ciencia, tecnología e innovación.

Carlos Fernando Galán | Foto: Prisa Media Ampliar Carlos Fernando Galán | Foto: Prisa Media Cerrar

Por su parte, Federico Gutiérrez aseguró que Medellín atraviesa una nueva etapa de transformación basada en la confianza, la transparencia y la ejecución de obras públicas. El mandatario afirmó que actualmente la ciudad ejecuta cerca de 1.800 obras y defendió programas sociales como “Buen Comienzo”, cuyo presupuesto pasó de 869 mil millones a 1,6 billones de pesos.

Gutiérrez también resaltó el impacto de Hidroituango y aseguró que Antioquia tiene el potencial para convertirse en un eje estratégico de generación energética y desarrollo tecnológico para Colombia. Según explicó, la región podría liderar proyectos asociados a inteligencia artificial, data centers y conectividad gracias a su capacidad energética y de infraestructura.

“El país lo estamos sacando adelante desde las regiones”, afirmó Gutiérrez, quien cuestionó las trabas del Gobierno nacional frente a proyectos energéticos y de infraestructura.

Federico Gutiérrez | Foto: Prisa Media Ampliar Federico Gutiérrez | Foto: Prisa Media Cerrar

La conversación cerró con una idea compartida por ambos mandatarios: las ciudades necesitan continuidad en sus proyectos, trabajo conjunto con el sector privado y mayor autonomía regional para sostener las transformaciones que, según dijeron, hoy están redefiniendo el futuro del país.

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