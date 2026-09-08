Así será el Festival de las Ideas 2026, el diálogo clave para repensar el futuro del país

Más de 1.500 expertos de la política, la justicia, la economía, empresarios, académicos, miembros de organizaciones sociales, la Iglesia y otros sectores de la sociedad han asistido al Festival de las Ideas en sus cinco versiones anteriores. | Foto: Caracol Radio

La llegada de un nuevo Gobierno y los desafíos de la reconstrucción tras el terremoto, serán centrales en Villa de Leyva, sede de la sexta edición del Festival de las Ideas, el encuentro que reune a expertos y tomadores de decisión desde la política, la justicia, la economía, la empresa, la academia, las organizaciones sociales, la Iglesia y otros sectores de la sociedad.

“Esta iniciativa quiere construir en medio de tantas dificultades. Estamos abriendo un espacio para que la gente que puede hacer la diferencia construya país”, explica Alejandro Santos, director de Contenidos de Prisa Media.

Bajo esa premisa, “reconstruir, repensar y reimaginar el país que viene”, la cita abordará en tres días el momento que atraviesa Colombia. La escucha activa y la empatía, añadió Santos, serán clave en la cita, a la hora de encontrar puntos comunes alrededor de las decisiones que marcarán el rumbo de la nación.

La reconstrucción de los territorios tras el terremoto del pasado 10 de agosto es uno de los ejes centrales, entendida como una oportunidad para repensar prioridades, instituciones y nuevas formas de generar bienestar y desarrollo, más allá de la urgencia.

Se trata de una invitación a analizar las lecciones que deja el terremoto en materia de gestión del riesgo, resiliencia institucional y liderazgo, así como las oportunidades que pueden surgir de la adversidad para fortalecer la capacidad del Estado, las comunidades y el sector privado frente a futuras emergencias.

En complemento, la agenda académica pone sobre la mesa algunos de los debates más relevantes para los próximos años. ¿Cómo garantizar la gobernabilidad en medio de la reconstrucción? ¿Cómo recuperar la confianza en las instituciones y fortalecer la democracia? ¿Qué modelo de seguridad necesita Colombia para enfrentar las nuevas formas de violencia, criminalidad y economías ilegales?

Colombia y sus retos en energía y democracia: un espacio para revisar oportunidades y desafíos

Alejandro Santos en la instalación del Festival de las Ideas 2025. | Foto: Caracol Radio Ampliar Alejandro Santos en la instalación del Festival de las Ideas 2025. | Foto: Caracol Radio Cerrar

El Festival también abre un espacio para revisar el valor estratégico que tiene la energía para Colombia. Con el Fenómeno de El Niño en pleno desarrollo, el debate no se limita a responder a una demanda eléctrica creciente (y una posible falta de oferta); también a preguntarse por cómo puede el país robustecer su matriz para consolidarse como un hub energético regional e imán de inversión.

Una de las herramientas que puede impulsar ese potencial es la inteligencia artificial. Por ello, el encuentro congrega a expertos en los usos que puede tener esta tecnología en la construcción de planes de acción para su adecuada adopción en distintos mercados y sectores.

Paralelamente, la cita pone bajo la lupa el efecto de las las redes sociales en la política y el ejercicio del poder; la defensa del periodismo y la libertad de prensa en tiempos atravesados por la polarización y la desinformación, fenómenos que en su conjunto tienen un impacto en la dinámica económica de Colombia.

Además, un espacio para analizar el papel del sector empresarial y el desafío de las finanzas públicas en la construcción de una sociedad más productiva, equitativa y justa.

Estas conversaciones buscan identificar los motores capaces de impulsar nuevamente la competitividad, atraer inversión y generar desarrollo territorial.

A lo anterior se suma una mirada a la relación entre Colombia y Estados Unidos y las nuevas prioridades de esta alianza en materia de seguridad, comercio, inversión y cooperación.

El VI Festival de las Ideas se realizará el 17, 18 y 19 de septiembre de 2026 en Villa de Leyva, Boyacá, con el Claustro de San Francisco como sede principal de la jornada académica.

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