Regulación: el riesgo silencioso para la matriz energética colombiana

Las múltiples innovaciones tecnológicas y estrategias de prevención de crisis energéticas que tienen cabida en la matriz interconectada colombiana se sostienen hoy gracias a la confianza cimentada en un sistema bien regulado y con reglas claras.

En el sector energético, las decisiones de planeación involucran inciativas a largo plazo que se extienden por décadas de desarrollo y operación. Por esto, una decisión inoportuna puede generar incertidumbre, repeler la inversión, retrasar proyectos y, finalmente, deteriorar la confiabilidad del sistema en pleno.

En el capítulo final de Alta Tensión, Gustavo Gómez detalla por qué es tan relevante cultivar, con garantías, pertinencia y transparencia, la confianza en el sistema energético.