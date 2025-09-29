“En Coca-Cola siempre hemos promovido el diálogo respetuoso desde las diferencias”: Daniel Suárez

En el marco del Festival de las Ideas 2025, Daniel Suárez, director de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sostenibilidad de Coca-Cola para la zona centro Latam, recordó que el sistema de la compañía genera miles de empleos e impulsa la inversión en toda la cadena de valor. Por eso, aseguró, es necesario medir el impacto de las empresas, identificar lo que cada actor pone sobre la mesa y reconocer que, al sumar esfuerzos individuales, el impacto colectivo es aún mayor.

Además, hizo un llamado a garantizar reglas de juego claras y seguridad jurídica para el sector privado, y resaltó que escenarios como el Festival son clave para enfrentar la desinformación, recuperar la confianza ciudadana y construir consensos a partir de la diversidad de pensamiento.

Vea aquí la entrevista completa: