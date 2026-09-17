Participe en la encuesta oficial del Festival de las Ideas 2026

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17 sep 2026 Actualizado 17:28

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Queremos conocer más sobre el clima empresarial y las prioridades del sector productivo en Colombia. Por eso, desde el Festival de las Ideas abrimos este espacio de participación.

Más de 1.500 expertos de la política, la justicia, la economía, empresarios, académicos, miembros de organizaciones sociales, la Iglesia y otros sectores de la sociedad han asistido al Festival de las Ideas en sus cinco versiones anteriores. | Foto: Caracol Radio

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