Ejército halló depósito de explosivos del frente 18 de las disidencias de las Farc en Ituango

Explosivos de las disidencias de las Farc hallados en Ituango. Foto: Cuarta Brigada.

Ituango, Antioquia

Tropas del Ejército Nacional ubicaron un depósito ilegal con material para la fabricación de artefactos explosivos improvisados, presuntamente perteneciente al frente 18 de las disidencias de las Farc, en zona rural del municipio de Ituango, norte de Antioquia.

El hallazgo fue realizado por soldados del Grupo Gaula Militar Valle de Aburrá, adscrito a la Cuarta Brigada, durante una operación militar que permitió localizar elementos de intendencia y componentes que, según la institución, serían utilizados por esta estructura armada ilegal.

Entre el material encontrado había cinco dispositivos explosivos improvisados, 15 kilogramos de sustancia explosiva y más de 60 baterías, además de 20 jeringas, que presuntamente serían empleadas en la fabricación y activación de estos artefactos.

Los especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos del Ejército realizaron la destrucción controlada del material explosivo.

Otros detalles

Durante el procedimiento, los militares hallaron cinco equipos, cuatro chalecos, cinco cintelas, ocho pantalones camuflados, tres pantalones tipo camaleón, un buzo táctico camaleón, dos buzos tácticos y seis brazaletes alusivos al grupo armado.

De acuerdo con el Ejército, la operación permitió afectar la capacidad logística y criminal de esta estructura, al impedir que el material fuera utilizado en posibles acciones contra la población civil o la Fuerza Pública.

El Ejército Nacional anunció que continuará desarrollando operaciones militares y labores de control territorial en el norte de Antioquia, con el objetivo de contribuir a la seguridad de las comunidades.