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18 sep 2026 Actualizado 12:56

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Medellín

Juez ordenó embargo de hasta $1.000 millones al Hospital de Caldas

La medida afecta recursos por cobrar de cinco contratos suscritos con el Municipio de Caldas y la Gobernación de Antioquia.

Hospital San Vicente de Paúl, Caldas, Antioquia. Foto: Tomada de redes sociales

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Medellín, Antioquia

El Juzgado Primero Civil del Circuito de Caldas ordenó el embargo y retención de hasta 1.000 millones de pesos de recursos que la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Caldas tenga o llegue a tener por cobrar, dentro de un proceso ejecutivo promovido por Laboratorio Echavarría S.A.S.

La decisión fue adoptada el 10 de septiembre de 2026 y estableció que la medida recaerá sobre las sumas que el hospital tenga pendientes por recibir derivadas de cinco contratos suscritos con el Municipio de Caldas y el Departamento de Antioquia.

Los contratos involucrados son los CD-0757-2025, CD-0758-2025, CD-0755-2025 y CD-0756-2025, celebrados con el Municipio de Caldas, además del contrato 16436, suscrito con el Departamento de Antioquia.

La medida tiene excepciones

El juzgado aclaró que el embargo no podrá afectar recursos que tengan carácter inembargable. Entre ellos están los provenientes del Sistema General de Participaciones, los destinados a financiar el régimen subsidiado en salud y los recursos de naturaleza parafiscal.

Las entidades encargadas de recibir la orden deberán verificar que la medida no recaiga sobre estos recursos y, si llegara a ocurrir, deberán abstenerse de materializar la retención e informar al juzgado.

El embargo quedó limitado a $1.000 millones. Las sumas que sean retenidas deberán ser consignadas en la cuenta de depósitos judiciales del juzgado en el Banco Agrario de Colombia.

Sebastián Estrada Ramírez

Sebastián Estrada Ramírez

Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar en Investigación en audio. Me dedico a la actualidad, política...

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