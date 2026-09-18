“Congresistas del Pacto Histórico le huyeron a la verdad, no me quisieron escuchar”: Directora ANT

La directora de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, Lina María Garrido, cuestionó que fuera aplazada, por falta de cuórum, la sesión en la Comisión Primera del Senado, en el Congreso de la República, a la que había sido convocada para hablar sobre lo que ha encontrado en la entidad, tras poco más de un mes en el cargo, y el propósito que tiene por y para el campesinado colombiano.

Garrido lamentó que después de esperar más de cinco horas, congresistas, principalmente del Pacto Histórico, se levantaran de sus curules y se fueran del Capitolio.

“Congresistas del Pacto Histórico le huyeron a la verdad, no me quisieron escuchar. Si hoy la oposición llora o lamenta por qué se redujo tanto el presupuesto de la ANT, yo le digo que ojalá hubiera pensado eso antes, cuando de manera irresponsable endeudó a los colombianos y se malgastó un presupuesto de siete billones de pesos”, aseguró con firmeza la alta funcionaria.

Lo que les prometieron a las comunidades rurales en el Gobierno pasado con la Reforma Agraria, agregó, “al final de cuentas es un engaño porque se tradujo en derroche, en burocracia, en entregar tierras sin formalización, sin titulación”.

Y comparó lo que ha venido encontrando con uno de los mayores escándalos que sacudió al Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro: “Si Colombia se sorprendió con lo que pasó en la Unidad para la Gestión del Riesgo, no se imagina lo que conocerá cuando nosotros interpongamos todas las denuncias de lo que sucedió en la Agencia nacional de Tierras”, afirmó Lina María Garrido.

Adicionalmente, sostuvo que los hallazgos deben llamar la atención: “Tengo un compromiso con el país y así ha sido la directriz del presidente de la República: poner en conocimiento de todas las autoridades estos hallazgos”.

Uno de ellos, aseveró, fue encontrar que la administración anterior se gastó 40.000 millones de pesos para temas logísticos en el primer semestre del 2026, en plena época electoral.

“A los campesinos de Colombia, desde la dirección de la Agencia Nacional de Tierras, tengan la plena seguridad de que vamos a evaluar caso por caso”, apuntó la directora de la ANT.

Denunció que la dirección pasada solo entregó 99.477 hectáreas con título de propiedad, frente a la meta de tres millones de hectáreas (únicamente el 6,6 % de la meta, dejando pendiente el 93,4 %).

“Es una situación vergonzosa la que se está viviendo. Son más de cinco billones de pesos que fueron utilizados para compra de tierras. Hay muchas denuncias sobre cómo se inflaron los precios; además, nos dejaron una deuda cercana al billón de pesos”, manifestó la directora Garrido.

Destacó que su apuesta, al mismo tiempo que denuncia presuntas irregularidades, es hacer realidad el sueño de las y los productores. “Queremos que, como empresarios del campo, tengan seguridad jurídica sobre sus tierras. Formalización y títulos para que puedan dignificar su vida. Esa es la verdadera Reforma”, recalcó Lina María Garrido.

Finalizó diciendo que, con el Gobierno de Abelardo De La Espriella, uno de sus principales compromisos se extenderá a todo el territorio nacional. “Vamos a demostrar que, con los recursos que hoy tenemos, alcanzaremos cifras históricas de cumplimiento real con el campo. Vamos a hacer de Colombia un país de propietarios”, fue enfática la directora de la máxima autoridad de tierras de la nación.