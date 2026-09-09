Colombia Mayor: SuperGiros y SuRed entregarán el séptimo ciclo de pagos

El Gobierno nacional, a través de Prosperidad Social, anunció la entrega del séptimo ciclo de transferencias de Colombia Mayor, con el que cerca de 3 millones de personas mayores continuarán recibiendo el apoyo económico.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Los pagos se realizarán entre el 3 y el 13 de septiembre y contarán con una inversión de $639.643 millones, recursos que, según Prosperidad Social, fueron gestionados para garantizar la continuidad del programa.

La entidad aseguró que, pese a haber recibido el programa con un déficit de financiación de aproximadamente $3,5 billones, se realizaron ajustes y optimizaciones al Presupuesto General de la Nación para disponer de los recursos necesarios para este nuevo ciclo.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, destacó que la decisión busca garantizar la continuidad del apoyo para las personas mayores en condición de vulnerabilidad.

Pagos también llegarán directamente a cuentas

Para este ciclo, 24.598 beneficiarios que registraron exitosamente una cuenta bancaria o depósito electrónico mediante el Gestor de Información Financiera (GIF) recibirán el incentivo directamente en el producto financiero registrado.

Esta modalidad busca facilitar el acceso a los recursos, reducir desplazamientos y hacer más segura la entrega de las transferencias. Además, dependiendo del cronograma de cada ciclo, quienes reciben el dinero directamente en su cuenta pueden disponer del pago antes que quienes deben reclamarlo en un punto físico.

Quienes todavía no hayan registrado una cuenta bancaria o depósito electrónico pueden hacerlo a través del Gestor de Información Financiera, disponible en la página oficial de Prosperidad Social. La herramienta también permite consultar y actualizar los datos del producto financiero.

Para quienes reciben el incentivo mediante la modalidad tradicional, SuperGiros y SuRed estarán a cargo de la operación de los pagos en todo el territorio nacional.

Prosperidad Social recordó que todos los trámites relacionados con el programa son gratuitos y no requieren intermediarios. La entidad pidió a los beneficiarios consultar únicamente sus canales oficiales y evitar entregar información personal o dinero a terceros que ofrezcan gestionar los pagos.

Los beneficiarios pueden consultar información y realizar trámites a través de la página oficial de Prosperidad Social y sus canales institucionales.